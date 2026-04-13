Три дня на тиждень: ШІ може радикально змінити графік роботи

Zoom започаткував еру віддаленої роботи — скоротивши кількість поїздок на роботу, змінивши офісну культуру та надавши мільйонам працівників більше контролю над своїм графіком. Тепер, коли штучний інтелект починає перевизначати стандарти продуктивності, генеральний директор Zoom Ерік Юань прогнозує ще більші зміни на горизонті: значно коротший робочий тиждень .

"Я ненавиджу працювати п’ять днів на тиждень. Я майже впевнений, що насправді нам не потрібно працювати п’ять днів", — сказав Юань, додавши, що в наступні п’ять років робочий тиждень буде скорочено до трьох днів на тиждень.

Заклики до скорочення робочого тижня не є чимось новим. Юань вказав на минулі прориви в продуктивності, такі як конвеєр Генрі Форда, який допоміг скоротити робочий тиждень з шести до п'яти днів. Але цього разу, стверджував він, штучний інтелект може ще більше прискорити цей перехід.

"Я не думаю, що нам потрібно працювати п’ять днів, бо буквально ми всі наймемо так багато цифрових агентів", — сказав Юань.

Він припустив, що в майбутньому люди зможуть використовувати тисячі агентів зі штучним інтелектом для виконання рутинних завдань, таких як відповіді на електронні листи або відвідування зустрічей.

Юань вже сам експериментував з цією концепцією, використовуючи штучний інтелект, щоб приєднатися до конференції з питань прибутків минулого року. Хоча це може звільнити більше часу для взаємодії між людьми, Юань наголосив, що це не призведе до повної відміни роботи.

Джеймі Даймон та Сем Альтман погоджуються: скорочений робочий тиждень — це частина майбутнього. Хоча впровадження скороченого робочого тижня залишається обмеженим, ця ідея дедалі частіше займає чільне місце серед бізнес-лідерів, особливо враховуючи, що штучний інтелект змінює ринок праці. Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон нещодавно передбачив, що робочий тиждень може зрештою скоротитися до трьох з половиною днів.

У своєму останньому листі до акціонерів Даймон додав, що досягнення у сфері штучного інтелекту не лише трансформують галузі промисловості, а й можуть допомогти людям жити довше та безпечніше, частково завдяки зменшенню обсягу роботи, який їм доводиться витрачати на це.

Однак, для цього знадобиться час і координація. OpenAI та його генеральний директор Сем Альтман закликали компанії та політиків розпочати експерименти вже зараз.

"Стимулювати роботодавців та профспілки до впровадження пілотних проектів з 32-годинним/чотириденним робочим тижнем з обмеженим часом без втрати заробітної плати, які б підтримували постійний рівень виробництва та обслуговування", — рекомендував OpenAI у своєму нещодавньому програмному зверненні "Промислова політика для епохи інтелекту: ідеї, що ставлять людей на перше місце".

