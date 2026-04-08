ChatGPT допоміг 23-річній дівчині знайти невиліковну хворобу, яку ігнорували лікарі

23-річна мешканка Великої Британії змогла з’ясувати причину свого рідкісного захворювання лише після звернення до штучного інтелекту. Після років помилкових діагнозів саме ChatGPT підказав правильний напрямок, який підтвердили генетичні тести.

Фібі Тезор’єр звернулася до ChatGPT, ввівши свої симптоми — зокрема скутість у ногах і випадіння волосся. Система припустила, що це може бути спадкова спастична параплегія — рідкісне генетичне захворювання. Дівчина передала цю інформацію своєму лікарю, після чого пройшла обстеження, яке підтвердило складну квадриплегічну форму хвороби, пише Daily Star.

Ця група спадкових недуг спричиняє слабкість і жорсткість м’язів, переважно в ногах, і з часом прогресує. У випадку Фібі хвороба вже вразила всі чотири кінцівки.

Чотири роки помилкових діагнозів

До встановлення діагнозу дівчина пережила чотири роки помилкових висновків лікарів. Її стан пояснювали тривожністю, а також діагностували параліч Тодда — тимчасову втрату рухливості після судом. Через погіршення здоров’я вона була змушена залишити роботу вчительки для дітей з особливими освітніми потребами.

"Це був дуже суперечливий момент — отримати діагноз після того, як мені казали, що це просто тривожність. З одного боку, я рада, що нарешті зрозуміла причину, але водночас хотілося б, щоб це було щось інше", — розповіла Фібі.

Симптоми з дитинства і критичний стан

З дитинства вона мала проблеми з ходою, які спочатку пояснювали відсутністю кульшової западини. Після операцій ситуація частково покращилася, але симптоми не зникли. У 2025 році вона пережила напад, після якого впала в кому на 48 годин, однак і тоді лікарі не встановили правильний діагноз і навіть рекомендували розглядати її як пацієнтку з психічними розладами у разі повторного звернення.

Життя з рідкісною прогресивною хворобою

Фібі наголошує, що її хвороба є серйозною та прогресивною: "Люди думають, що я просто не можу ходити. Але це значно більше — стан погіршується. Вночі я ношу спеціальні шини для рук, щоб довше зберегти їхню функціональність".

Лікування захворювання наразі не існує — лікарі можуть лише сповільнювати його розвиток. Серед можливих ускладнень — порушення мовлення та рання деменція.

