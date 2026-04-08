ChatGPT помог 23-летней девушке найти неизлечимую болезнь, которую игнорировали врачи

23-летняя жительница Великобритании смогла выяснить причину своего редкого заболевания только после обращения к искусственному интеллекту. После лет ошибочных диагнозов именно ChatGPT подсказал правильное направление, которое подтвердили генетические тесты.

Фиби Тезорьер обратилась к ChatGPT, введя свои симптомы — в частности скованность в ногах и выпадение волос. Система предположила, что это может быть наследственная спастическая параплегия — редкое генетическое заболевание. Девушка передала эту информацию своему врачу, после чего прошла обследование, которое подтвердило сложную квадриплегическую форму болезни, пишет Daily Star.

Эта группа наследственных недугов вызывает слабость и жесткость мышц, преимущественно в ногах, и со временем прогрессирует. В случае Фиби болезнь уже поразила все четыре конечности.

Четыре года ложных диагнозов

До установления диагноза девушка пережила четыре года ошибочных выводов врачей. Ее состояние объясняли тревожностью, а также диагностировали паралич Тодда — временную потерю подвижности после судорог. Из-за ухудшения здоровья она была вынуждена оставить работу учительницы для детей с особыми образовательными потребностями.

"Это был очень противоречивый момент — получить диагноз после того, как мне говорили, что это просто тревожность. С одной стороны, я рада, что наконец поняла причину, но в то же время хотелось бы, чтобы это было что-то другое", — рассказала Фиби.

Симптомы с детства и критическое состояние

С детства она имела проблемы с походкой, которые сначала объясняли отсутствием тазобедренной впадины. После операций ситуация частично улучшилась, но симптомы не исчезли. В 2025 году она пережила приступ, после которого впала в кому на 48 часов, однако и тогда врачи не установили правильный диагноз и даже рекомендовали рассматривать ее как пациентку с психическими расстройствами в случае повторного обращения.

Жизнь с редкой прогрессивной болезнью

Фиби отмечает, что ее болезнь является серьезной и прогрессивной: "Люди думают, что я просто не могу ходить. Но это гораздо больше — состояние ухудшается. Ночью я ношу специальные шины для рук, чтобы дольше сохранить их функциональность".

Лечение заболевания пока не существует — врачи могут только замедлять его развитие. Среди возможных осложнений — нарушение речи и ранняя деменция.

