Люди продают свои лица и разговоры для обучения ИИ: сколько они зарабатывают

Поскольку модели искусственного интеллекта (ИИ), такие как ChatGPT и Gemini, требуют огромных объемов учебного материала для совершенствования, возникла новая индустрия по продаже биометрических данных.

Сегодня тысячи людей микролицензируют моменты своей жизни, включая видео, текстовые сообщения и телефонные разговоры, для обучения искусственного интеллекта (ИИ). Хотя на первый взгляд это кажется легким заработком, эксперты предупреждают о некоторых подводных камнях, пишет The Guardian.

Монетизация данных происходит через такие приложения, как Kled AI, Silencio, Luel AI или ElevenLabs. Компании, занимающиеся искусственным интеллектом, платят людям за лицензирование их данных, чтобы избежать проблем с авторскими правами, с которыми они могут столкнуться, если будут полностью полагаться на контент из Интернета.

Этот вид заработка в основном привлекает жителей развивающихся стран с высоким уровнем безработицы. Для них доход в американской валюте часто является более стабильным и прибыльным, чем местная работа.

"Это новая категория работы, которая будет существенно расти", — считает профессор экономики Королевского колледжа Лондона Буке Кляйн Тизлинк.

Продажа своих данных для ИИ: сколько на этом зарабатывают

По словам 27-летнего жителя Кейптауна (Южная Америка) Якобуса Лоу, за несколько недель он заработал 50 долларов, загружая фотографии и видео своей повседневной жизни в приложение Kled AI. Например, несколько видео ног и пейзажа, снятые во время ходьбы по тротуару, принесли ему 14 долларов. На эту сумму Лоу может закупиться продуктами на полнедели.

Между тем 22-летний студент Сахил Тигга из Индии предоставляет приложению Silencio доступ к микрофону своего телефона для записи окружающего городского шума, например, в ресторане или движения на оживленном перекрестке. Он также загружает записи своего голоса и путешествует, чтобы зафиксировать уникальные места. Все это приносит ему более 100 долларов в месяц.

В свою очередь 18-летний Рамелио Гилл из Чикаго рассказал, что заработал несколько сотен долларов, продавая свои частные телефонные разговоры с друзьями и семьей компании Neon Mobile. Эта платформа для обучения разговорному искусственному интеллекту платит 0,50 доллара за минуту разговора.

Насколько это безопасно

Когда люди делятся своими данными для обучения ИИ через упомянутые платформы, они, как правило, предоставляют безотзывную лицензию на продажу, использование, публичную демонстрацию и хранение своих изображений, а также создание производных работ на их основе.

По словам Энрико Бонадио, профессора права в Лондонском университете, условия этих соглашений позволяют платформам, а также их клиентам, делать "почти все, что угодно, с этим материалом, навсегда, без последующей оплаты и без реального способа для автора отозвать согласие или содержательно пересмотреть условия".

Дженнифер Кинг, исследовательница конфиденциальности данных из Стэнфордского института ИИ, также отметила, что у "тренеров" ИИ будет мало возможностей для правовой защиты, если их данные будут эксплуатироваться так, как им не нравится.

Некоторые уже жалеют, что продали свои данные

Рамелио Гилл признался, что испытывал противоречивые чувства по поводу продажи своих телефонных звонков для Neon Mobile. Сейчас парень волнуется относительно того, как его голос может быть использован в Интернете.

"Neon всегда был для меня подозрительным, но я продолжал использовать его, чтобы получить дополнительные легкие деньги на счета и другие различные расходы", — сказал Гилл.

Издание также приводит пример Адама Коя, актера из Нью-Йорка, который продал свое изображение в 2024 году за 1000 долларов компании Captions. Его соглашение гарантировало, что его личность не будет использована в каких-либо политических целях или для продажи алкоголя или табака, а также что срок действия лицензии истечет через год.

Однако впоследствии друзья Адама начали пересылать ему найденные в Интернете видео с его лицом и голосом, которые собрали миллионы просмотров. В одном из видео его дипфейк утверждал, что он врач, и рекламировал непроверенные медицинские добавки для беременных женщин. С тех пор актер не подписывался ни на какие контракты, связанные с ИИ.

"Странно читать эти комментарии, потому что они касаются моей внешности, но на самом деле это не я", — добавил Кой

