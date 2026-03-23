Люди продають свої обличчя та розмови для навчання ШІ: скільки вони заробляють

Оскільки моделі штучного інтелекту (ШІ), такі як ChatGPT та Gemini, потребують величезних обсягів навчального матеріалу для вдосконалення, виникла ціна нова індустрія з продажу біометричних даних.

Сьогодні тисячі людей мікроліцензують моменти свого життя, включаючи відео, текстові повідомлення та телефонні розмови, для навчання штучного інтелекту (ШІ). Хоча на перший погляд це здається легким заробітком, експерти попереджають про деякі підводні камені, пише The Guardian.

Монетизація даних відбувається через такі застосунки, як Kled AI, Silencio, Luel AI чи ElevenLabs. Компанії, що займаються штучним інтелектом, платять людям за ліцензування їхніх даних, щоб уникнути проблем з авторськими правами, з якими вони можуть зіткнутися, якщо повністю покладатимуться на контент з Інтернету.

Цей вид заробітку здебільшого приваблює жителів країн, що розвиваються, з високим рівнем безробіття. Для них дохід в американській валюті часто є стабільнішим та прибутковішим, ніж місцева робота.

"Це нова категорія роботи, яка суттєво зростатиме", — вважає професор економіки Королівського коледжу Лондона Буке Кляйн Тізлінк.

Продаж своїх даних для ШІ: скільки на цьому заробляють

За словами 27-річного жителя Кейптауна (Південна Америка) Якобуса Лоу, за кілька тижнів він заробив 50 доларів, завантажуючи фотографії та відео свого повсякденного життя у застосунок Kled AI. Наприклад, кілька відео ніг та краєвиду, зняті під час ходьби тротуаром, принесли йому 14 доларів. На цю суму Лоу може закупитись продуктами на пів тижня.

Тим часом 22-річний студент Сахіл Тігга з Індії надає застосунку Silencio доступ до мікрофона свого телефону для запису навколишнього міського шуму, наприклад, у ресторані чи руху на жвавому перехресті. Він також завантажує записи свого голосу та подорожує, щоб зафіксувати унікальні місця. Все це приносить йому понад 100 доларів на місяць.

Своєю чергою 18-річний Рамеліо Гілл з Чикаго розповів, що заробив кілька сотень доларів, продаючи свої приватні телефонні розмови з друзями та родиною компанії Neon Mobile. Ця платформа для навчання розмовному штучному інтелекту платить 0,50 долара за хвилину розмови.

Наскільки це безпечно

Коли люди діляться своїми даними для навчання ШІ через згадані платформи, вони, як правило надають безвідкличну ліцензію на продаж, використання, публічну демонстрацію та зберігання своїх зображень, а також створення похідних робіт на їх основі.

За словами Енріко Бонадіо, професора права в Лондонському університеті, умови цих угод дозволяють платформам, а також їхнім клієнтам, робити "майже все, що завгодно, з цим матеріалом, назавжди, без подальшої оплати та без реального способу для автора відкликати згоду або змістовно переглянути умови".

Дженніфер Кінг, дослідниця конфіденційності даних зі Стенфордського інституту ШІ, також зауважила, що у "тренерів" ШІ буде мало можливостей для правового захисту, якщо їхні дані будуть експлуатуватися так, як їм не подобається.

Дехто вже шкодує, що продав свої дані

Рамеліо Гілл зізнався, що мав суперечливі почуття щодо продажу своїх телефонних дзвінків для Neon Mobile. Зараз хлопець хвилюється щодо того, як його голос може бути використаний в Інтернеті.

"Neon завжди був для мене підозрілим, але я продовжував використовувати його, щоб отримати додаткові легкі гроші на рахунки та інші різні витрати", – сказав Гілл.

Видання також наводить приклад Адама Коя, актора з Нью-Йорка, який продав своє зображення у 2024 році за 1000 доларів компанії Captions. Його угода гарантувала, що його особистість не буде використана в будь-яких політичних цілях або для продажу алкоголю чи тютюну, а також що термін дії ліцензії закінчиться через рік.

Однак згодом друзі Адама почали пересилати йому знайдені в Інтернеті відео з його обличчям і голосом, які зібрали мільйони переглядів. В одному з відео його дипфейк стверджував, що він лікар, та рекламував неперевірені медичні добавки для вагітних жінок. Відтоді актор не підписувався на жодні контракти, пов'язані зі ШІ.

"Дивно читати ці коментарі, бо вони стосуються моєї зовнішності, але насправді це не я", — додав Кой

