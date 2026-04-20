Прокуратура Франции вызвала Илона Маска на допрос: какова причина

Американского бизнесмена Илона Маска вызвали во французскую прокуратуру для дачи показаний в рамках расследования деятельности соцсети X и ее AI-системы Grok. Речь идет о масштабном деле, которое охватывает подозрения в распространении запрещенного контента, манипуляциях алгоритмами и неправомерном использовании данных пользователей.

Предприниматель и миллиардер Илон Маск должен был предстать перед французскими прокурорами на допросе в понедельник в рамках расследования в отношении X и ее чат-бота с искусственным интеллектом Grok, сообщило информационное агентство Reuters 20 апреля. Это должно еще больше обострить отношения между США и Европой из-за крупных технологических компаний и свободы слова.

Не было понятно, будет ли Маск присутствовать на слушании. Дата была назначена в феврале, когда отдел киберпреступности парижской прокуратуры совершил рейд во французском офисе платформы X в рамках расследования, связанного с мошенническим изъятием данных. Позже оно было расширено, включив туда подозрение в соучастии в создании и распространении дипфейков.

Хотя присутствие на слушании в понедельник является обязательным, власти на этом этапе не могут заставить Маска появиться. В июле Маск отрицал первоначальные обвинения и заявил, что французские прокуроры начинают "политически мотивированное уголовное расследование".

С момента поглощения Маском, платформа X попала под контроль регуляторов и правительств нескольких стран, причем органы власти изучали такие вопросы, как модерация контента, практика обработки данных и соблюдение местного законодательства. Прокуроры заявили, что расследование сосредотачивается на том, искажали ли алгоритмы X обработку контента на платформе и изымала ли компания данные пользователей ненадлежащим образом. Это произошло после жалоб от французских законодателей и правозащитных групп.

В знак того, что расследование может ухудшить и без того напряженные отношения с Вашингтоном, газета Wall Street Journal сообщила в субботу, что Министерство юстиции США направило письмо парижскому прокурору, в котором заявило, что не будет сотрудничать в расследовании, которое оно считает политически мотивированным.

Парижский прокурор заявил, что ему ничего не известно о таком письме, и добавил, что "французская конституция гарантирует разделение властей и независимость судебной власти". Бывшего генерального директора X Линду Яккарино и нескольких других сотрудников X также вызвали на допрос в качестве свидетелей. После такого слушания французские власти могут решить либо прекратить, либо продолжить расследование в отношении подозреваемых.

