Прокуратура Франції викликала Ілона Маска на допит: яка причина

Американського бізнесмена Ілона Маска викликали до французької прокуратури для дачі свідчень у межах розслідування діяльності соцмережі X та її AI-системи Grok. Йдеться про масштабну справу, яка охоплює підозри у поширенні забороненого контенту, маніпуляціях алгоритмами та неправомірному використанні даних користувачів.

Підприємець та мільярдер Ілон Маск мав постати перед французькими прокурорами на допиті в понеділок у рамках розслідування щодо X та її чат-бота зі штучним інтелектом Grok, повідомило інформаційне агентства Reuters 20 квітня. Це має ще більше загострити відносини між США та Європою через великі технологічні компанії та свободу слова.

Не було зрозуміло, чи буде Маск присутній на слуханні. Дату було призначено в лютому, коли відділ кіберзлочинності паризької прокуратури здійснив рейд у французькому офісі платформи X у рамках розслідування, пов'язаного з шахрайським вилученням даних. Пізніше його було розширено, включивши туди підозру у співучасті у створенні та розповсюдженні діпфейків.

Відео дня

Хоча присутність на слуханні в понеділок є обов'язковою, влада на цьому етапі не може змусити Маска з'явитися. У липні Маск заперечив початкові звинувачення та заявив, що французькі прокурори розпочинають "політично мотивоване кримінальне розслідування".

З моменту поглинання Маском, платформа X потрапила під контроль регуляторів та урядів кількох країн, причому органи влади вивчали такі питання, як модерація контенту, практика обробки даних та дотримання місцевого законодавства. Прокурори заявили, що розслідування зосереджується на тому, чи спотворювали алгоритми X обробку контенту на платформі та чи вилучала компанія дані користувачів неналежним чином. Це відбулося після скарг від французьких законодавців та правозахисних груп.

На знак того, що розслідування може погіршити і без того напружені відносини з Вашингтоном, газета Wall Street Journal повідомила в суботу, що Міністерство юстиції США надіслало листа паризькому прокурору, в якому заявило, що не співпрацюватиме в розслідуванні, яке воно вважає політично мотивованим.

Паризький прокурор заявив, що йому нічого не відомо про такий лист, і додав, що "французька конституція гарантує поділ влади та незалежність судової влади". Колишню генеральну директорку X Лінду Яккаріно та кількох інших співробітників X також викликали на допит як свідків. Після такого слухання французька влада може вирішити або припинити, або продовжити розслідування щодо підозрюваних.

