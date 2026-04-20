Восемь школ согласились: российские учителя записали видео с речью Гитлера (видео)

В Челябинской области России учителям от имени партии "Единая Россия" предложили зачитать текст, который оказался отредактированной речью Адольфа Гитлера от 1 сентября 1939 года. Участие в такой акции согласились принять большинство школ, а педагоги записали видеообращение, не заметив подмены содержания.

В Челябинской области учителям школ разослали письма якобы от имени партии "Единая Россия" с предложением зачитать текст для патриотической акции, сообщил автор акции, белорусский художник Владислав Бохан.

В Челябинской области учителям школ разослали письма якобы от имени партии "Единая Россия" с предложением зачитать текст для патриотической акции. На самом же деле в этих материалах была использована отредактированная речь Адольфа Гитлера, произнесенная 1 сентября 1939 года во время нападения на Польшу.

Инициатором акции стал белорусский художник Владислав Бохан, который ранее уже проводил подобные провокационные эксперименты в образовательной среде России. В частности, он известен тем, что организовал акцию "Шолом отечества", во время которой учителя соглашались носить шапочки из фольги.

Для этой акции художник выбрал речь Гитлера, заменив отдельные географические и политические названия, после чего от имени партии власти предложил учителям записать обращение к российским военным. Те, кто согласился, не заподозрили подмены даже после ознакомления с полным текстом.

По словам Бохана, он направил письма в 12 школ Челябинской области. Четыре заведения отказались участвовать, однако девять школ записали видео с зачитыванием текста. В измененном варианте речи слово "Данциг" (ныне Гданьск) было заменено на "Донбасс", а "Рейх" — на "Россию". Несмотря на это, участники акции не обратили внимания даже на финальные упоминания о "тысячелетнем Рейхе", адаптированные под российский контекст.

Комментируя свою деятельность, Бохан отметил, что исследует проявления фашистских практик в российском обществе, в частности через образовательную систему. Эта акция является частью его проекта "Триумф моли", в рамках которого он исследует соответствие современной России признакам так называемого "вечного фашизма", описанного философом Умберто Эко. По утверждению Бохана, большинство таких признаков уже подтверждены его предыдущими экспериментами.

"Продолжение исследования проявлений фашизма в российском обществе на примере системы образования в рамках проекта "Триумф моли" на основе эссе Умберто Эко "Ур-фашизм". На этот раз я анализировал такой распространенный, но важный феномен, как формирование образа "одновременно сильного, но слабого врага". Для этого учителям предложили записать видеообращение, наполненное противоречивыми нарративами", — сообщил Бохан.

В рамках предыдущих акций Бохана учителя также соглашались отказаться от преподавания русской классики, мотивируя это ее "антигосударственным характером". Кроме того, педагоги участвовали в других кампаниях с громкими лозунгами. Среди них — акции под слоганом "Один народ, одна нация, один праVитель" в рамках программы "Труд освобождает".

