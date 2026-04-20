Вісім шкіл погодилися: російські вчителі записали відео з промовою Гітлера (відео)

У Челябінській області вчителям шкіл розіслали листи нібито від імені партії "Єдина Росія" із пропозицією зачитати текст для патріотичної акції. Насправді ж у цих матеріалах була використана відредагована промова Адольфа Гітлера, виголошена 1 вересня 1939 року під час нападу на Польщу.

Ініціатором акції став білоруський художник Владислав Бохан, який раніше вже проводив подібні провокаційні експерименти в освітньому середовищі Росії. Зокрема, він відомий тим, що організував акцію "Шолом вітчизни", під час якої вчителі погоджувалися носити шапочки з фольги.

Для цієї акції художник обрав промову Гітлера, замінивши окремі географічні та політичні назви, після чого від імені партії влади запропонував учителям записати звернення до російських військових. Ті, хто погодився, не запідозрили підміни навіть після ознайомлення з повним текстом.

За словами Бохана, він надіслав листи до 12 шкіл Челябінської області. Чотири заклади відмовилися брати участь, однак дев’ять шкіл записали відео із зачитуванням тексту. У зміненому варіанті промови слово "Данциг" (нині Гданськ) було замінене на "Донбас", а "Рейх" — на "Росію". Попри це, учасники акції не звернули уваги навіть на фінальні згадки про "тисячолітній Рейх", адаптовані під російський контекст.

Коментуючи свою діяльність, Бохан зазначив, що досліджує прояви фашистських практик у російському суспільстві, зокрема через освітню систему. Ця акція є частиною його проєкту «Тріумф молі», у рамках якого він досліджує відповідність сучасної Росії ознакам так званого "вічного фашизму", описаного філософом Умберто Еко. За твердженням Бохана, більшість таких ознак уже підтверджені його попередніми експериментами.

"Продовження дослідження проявів фашизму в російському суспільстві на прикладі системи освіти в межах проєкту "Тріумф молі" на основі есе Умберто Еко "Ур-фашизм". Цього разу я аналізував такий поширений, але важливий феномен, як формування образу "одночасно сильного, але слабкого ворога". Для цього вчителям запропонували записати відеозвернення, наповнене суперечливими наративами", — повідомив Бохан.

У межах попередніх акцій Бохана вчителі також погоджувалися відмовитися від викладання російської класики, мотивуючи це її "антидержавним характером". Крім того, педагоги долучалися до інших кампаній із гучними гаслами. Серед них — акції під слоганом "Один народ, одна нація, один праVитель" у межах програми "Труд звільняє".

