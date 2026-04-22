Трамп введет "рейтинговую систему" для союзников НАТО: что ждет "проблемные" страны, — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность существенного пересмотра подходов к сотрудничеству в рамках Североатлантического альянса. Речь идет, в частности, о неформальном разделении стран Альянса на "образцовые" и "проблемные" с дальнейшими последствиями для военного сотрудничества.

Как сообщает Politico, в Белом доме сейчас прорабатывают различные сценарии реагирования на действия отдельных союзников, которые не поддержали позицию США во время операции против Ирана. По данным европейских дипломатов и представителя Министерства обороны США, знакомого с деталями обсуждений, в Вашингтоне фактически формируется неофициальная система оценки стран-членов НАТО. В ее основе лежит разделение государств на те, которые демонстрируют высокий уровень вовлеченности в совместную оборону, и те, чей вклад в Вашингтоне считают недостаточным. Предполагается, что каждая страна будет анализироваться по ряду критериев, в частности по уровню оборонных расходов и участию в международных операциях.

В частности, работа над этим подходом активизировалась накануне визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Вашингтон. Параллельно министр обороны США Пит Хегсет ранее уже озвучивал концепцию так называемых "образцовых союзников". Она предусматривает, что страны, которые существенно увеличивают расходы на оборону и активно поддерживают американские инициативы, будут получать приоритет в сотрудничестве с Соединенными Штатами. Зато государства, которые не демонстрируют достаточного уровня участия, могут столкнуться с ограничением доступа к определенным формам военной поддержки или совместных программ.

В то же время конкретные механизмы реализации этой концепции пока остаются неопределенными. Среди возможных вариантов обсуждается пересмотр размещения американских войск в Европе, однако такой шаг является сложным с логистической и финансовой точки зрения и требует значительных ресурсов. Кроме того, он может повлиять на уже сформированную систему безопасности на континенте.

В общем, в Белом доме не скрывают разочарования позицией части союзников, которые не поддержали американские действия на Ближнем Востоке. Там отмечают, что такое поведение будет учтено в дальнейших решениях по сотрудничеству с этими государствами.

И все же, некоторые страны могут, наоборот, укрепить свои позиции в отношениях с США. В частности, Польша и Румыния рассматриваются как государства, активно инвестирующие в оборону и предоставляющие инфраструктуру для размещения американских военных.

Зато отдельные западноевропейские страны, среди которых Испания, Франция и Великобритания, рискуют оказаться под усиленным политическим давлением из-за своей более сдержанной позиции по отдельным инициативам Вашингтона. В то же время государства Балтии сохраняют положительную оценку со стороны США благодаря стабильно высоким оборонным расходам и последовательной поддержке политики НАТО.

Однако в самих Соединенных Штатах эта идея вызывает неоднозначную реакцию. К примеру, часть политиков предостерегает, что подобное разделение союзников может подорвать доверие внутри Альянса и усложнить координацию совместных действий в сфере безопасности. Кроме того, эксперты выражают сомнения относительно того, имеет ли администрация достаточно ресурсов и политических возможностей для реализации столь масштабной перестройки союзнических отношений на фоне других международных вызовов.

"Трамп и его команда заняты попытками выбраться из болота, в которое сами же зашли...Вероятно, администрация не имеет достаточно возможностей, чтобы открыть еще один враждебный фронт с Европой, пока идет война", — отметил бывший финский чиновник, который работал над вступлением страны в НАТО в 2023 году Джоэл Линнайнмяки.

Ранее Фокус писал, что Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте выдвинул странам Альянса требования по ситуации в Ормузском проливе. Так, 9 апреля он заявил о необходимости быстро определить конкретные обязательства союзников по участию в обеспечении безопасности этого стратегического региона. Тогда же СМИ отмечали, что Трамп усиливал давление на страны ЕС и уже начал формировать перечень европейских партнеров НАТО в зависимости от их позиции по поддержке действий США против Ирана.