"Мне надоело": Кир Стармер раскритиковал Путина и Трампа за хаос в мире

Премьер Британии Кир Стармер сказал, что его достало "влияние" президента США и российского диктатора на цены в его стране.

По его словам, цены на энергоносители в Британии "то растут, то уменьшаются" и все это из-за международных кризисов, которые вызвали Дональд Трамп и Владимир Путин. Об этом сообщает The Guardian.

"Мне надоело, что семьи по всей стране видят, как их счета за электроэнергию то растут, то уменьшаются, а счета предприятий за электроэнергию также растут и уменьшаются из-за действий Путина или Трампа во всем мире", — заявил он.

Кир Стармер заявил, что хочет, чтобы Британия была "страной, где люди не зависят от событий за рубежом".

Британский премьер в очередной раз подчеркнул, что ситуацию на Ближнем Востоке надо стабилизировать и восстановить безопасный проход судов через Ормузский пролив.

Он заявил, что Британия активно формирует международную коалицию, в которую на данный момент входит более 30 стран, и формирует план, чтобы достичь вышеуказанных целей.

Об этом премьер Британии Кир Стармер поговорил даже с Дональдом Трампом.

"Я изложил президенту Трампу позиции стран Персидского залива, которые являются непосредственными соседями Ирана. Если мы хотим сохранить режим прекращения огня, эти государства обязательно должны быть вовлечены в процесс", — заявил Стармер.

Напомним, что Трамп выдвинул НАТО ультиматум по Ормузскому проливу. Марк Рютте, генсек НАТО, после встречи с президентом США 8 апреля проинформировал некоторые европейские столицы о том, что Дональд Трамп хочет получить конкретные обязательства в ближайшие несколько дней по помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Рютте встретился с Трампом в Вашингтоне на фоне напряженности внутри альянса из-за войны с Ираном. Об этом пишет Spiegel 9 апреля.

Также президент Чехии Петр Павел раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа относительно НАТО, а также сравнил его с Путиным.