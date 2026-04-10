"Мені набридло": Кір Стармер розкритикував Путіна та Трампа за хаос у світі

Прем’єр Британії Кір Стармер сказав, що його дістав "вплив" президента США та російського диктатора на ціни у його країні.

За його словами, ціни на енергоносії у Британії "то зростають, то зменшуються" і все це через міжнародні кризи, які спричинили Дональд Трамп і Володимир Путін. Про це повідомляє The Guardian.

"Мені набридло, що сім’ї по всій країні бачать, як їхні рахунки за електроенергію то зростають, то зменшуються, а рахунки підприємств за електроенергію також зростають і зменшуються через дії Путіна чи Трампа в усьому світі", — заявив він.

Кір Стармер заявив, що хоче, аби Британія була "країною, де люди не залежать від подій за кордоном".

Британський прем'єр вкотре наголосив, що ситуацію на Близькому Сході треба стабілізувати і відновити безпечний прохід суден через Ормузьку протоку.

Він заявив, що Британія активно формує міжнародну коаліцію, до якої на даний момент входить понад 30 країн, та формує план, щоб досягнути вище зазначених цілей.

Про це прем’єр Британії Кір Стармер поговорив навіть з Дональдом Трампом.

"Я виклав президенту Трампу позиції країн Перської затоки, які є безпосередніми сусідами Ірану. Якщо ми хочемо зберегти режим припинення вогню, ці держави обов'язково мають бути залучені до процесу", — заявив Стармер.

Нагадаємо, що Трамп висунув НАТО ультиматум щодо Ормузької протоки. Марк Рютте, генсек НАТО, після зустрічі з президентом США 8 квітня проінформував деякі європейські столиці про те, що Дональд Трамп хоче отримати конкретні зобов'язання найближчими кількома днями щодо допомоги в гарантуванні безпеки Ормузької протоки. Рютте зустрівся з Трампом у Вашингтоні на тлі напруженості всередині альянсу через війну з Іраном. Про це пише Spiegel 9 квітня.

Також президент Чехії Петр Павел розкритикував заяви президента США Дональда Трампа щодо НАТО, а також порівняв його з Путіним.