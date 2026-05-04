"В критическом состоянии": бывший адвокат Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Джулиани попал в больницу

Соратник президента США Дональда Трампа, его бывший адвокат, а также экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани попал в больницу, где находится в критическом состоянии.

О том, что Джулиани госпитализировали, рассказал сам Дональд Трамп 4 мая на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Наш невероятный Руди Джулиани, настоящий воин и, несомненно, лучший мэр в истории Нью-Йорка, попал в больницу и находится в критическом состоянии", — говорится в сообщении главы Белого дома.

Трамп также воспользовался этим поводом, чтобы напомнить о якобы фальсификации выборов в США. Никаких других подробностей относительно обстоятельств госпитализации Джулиани или причин, которые вызвали тяжелое состояние политика, Трамп не предоставил.

Представитель чиновника Тед Гудман сообщил в сети, что бывший мэр Нью-Йорка "сейчас борется".

"Мэр Джулиани — боец, который с несокрушимой силой преодолевал все вызовы в своей жизни, и именно с такой же силой он борется и сейчас", — говорится в его сообщении.

CNN пишет, что всего несколько дней назад, в пятницу, Джулиани в своей программе жаловался на то, что его "подвел голос", из-за чего он не сможет говорить так, как обычно. Во время программы он несколько раз закашлялся. В апреле чиновник пропустил несколько эпизодов своего шоу, хотя в марте продолжал работать в будни.

Руди Джулиани получил прозвище "мэр США" после теракта 11 сентября 2001 года Фото: lenta.ru

В то же время издание напоминает, что Руди Джулиани, которого после теракта 11 сентября 2001 года называли "мэром Америки", после выборов 2020 года столкнулся с рядом юридических и финансовых проблем. Против него выдвигали обвинения в схеме подрыва выборов в штате Аризона, которые он отверг.

В 2025 году прокуратура закрыла подобное дело против него в отношении штата Джорджия. Несколько работниц избирательных участков в Джорджии добились от него выплаты 148 миллионов долларов компенсации за то, что тот занимался клеветой против них после выборов 2020 года.

Напомним, в апреле 2021 года издание Associated Press сообщило, что ФБР провело обыски в квартире и офисе Джулиани из-за его деятельности в Украине. Тогда у него изъяли компьютеры, телефоны и другие электронные носители.

CNN в феврале 2021 года писало, что Трамп и Джулиани разорвали юридические отношения.