"У критичному стані": колишній адвокат Трампа та ексмер Нью-Йорка Джуліані потрапив у лікарню

Соратник президента США Дональда Трампа, його колишній адвокат, а також ексмер Нью-Йорка Руді Джуліані потрапив до лікарні, де перебуває у критичному стані.

Про те, що Джуліані госпіталізували, розповів сам Дональд Трамп 4 травня на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social.

"Наш неймовірний Руді Джуліані, справжній воїн і, поза сумнівом, найкращий мер в історії Нью-Йорка, потрапив до лікарні й перебуває у критичному стані", — йдеться у повідомленні глави Білого дому.

Трамп також скористався цим приводом, щоб нагадати про нібито фальсифікацію виборів у США. Жодних інших подробиць щодо обставин госпіталізації Джуліані чи причин, які спричинили важкий стан політика, Трамп не надав.

Речник посадовця Тед Гудман сповістив у мережі, що колишній мер Нью-Йорка "зараз бореться".

"Мер Джуліані — боєць, який з незламною силою долав усі виклики у своєму житті, і саме з такою ж силою він бореться й зараз", — йдеться у його дописі.

CNN пише, що лише кілька днів тому, у п'ятницю, Джуліані у своїй програмі скаржився на те, що його "підвів голос", через що він не зможе говорити так, як зазвичай. Під час програми він кілька разів закашлявся. У квітні посадовець пропустив кілька епізодів свого шоу, хоча у березні продовжував працювати у будні.

Руді Джуліані отримав прізвисько "мер США" після теракту 11 вересня 2001 року

Водночас видання нагадує, що Руді Джуліані, якого після теракту 11 вересня 2001 року називали "мером Америки", після виборів 2020 року зіштовхнувся з низкою юридичних та фінансових проблем. Проти нього висували звинувачення щодо схеми підриву виборів у штаті Арізона, що він відкинув.

У 2025 році прокуратура закрила подібну справу проти нього щодо штату Джорджія. Кілька працівниць виборчих дільниць у Джорджії домоглися від нього виплати 148 мільйонів доларів компенсації за те, що той займався наклепом проти них після виборів 2020 року.

Нагадаємо, у квітні 2021 року видання Associated Press повідомило, що ФБР провело обшуки в квартирі та офісі Джуліані через його діяльність в Україні. Тоді у нього вилучили комп'ютери, телефони та інші електронні носії.

CNN у лютому 2021 року писало, що Трамп і Джуліані розірвали юридичні відносини.