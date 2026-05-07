Глава ФБР пообещал раскрыть секретные файлы о связи Трампа с Россией

Глава ФБР оказался в центре скандала, после того, как СМИ сообщили о том, что он часто приходил на работу пьяным, или вовсе не приходил. По слухам, Пателя могут уволить.

Теперь Кэш Патель намекает, что самые тщательно охраняемые секреты правительства вскоре могут быть обнародованы, включая секреты, спрятанные в "пакетах для сжигания", пишет Daily Mail.

Об этом 46-летний директор ФБР заявил на подкасте Шона Ханнити. Патель заявил, что обнаружил "пакеты для сжигания", связанные с расследованием "Руссогейта", в секретной комнате в департаменте.

"По сути, это большой бумажный пакет, который используется для уничтожения, измельчения и сжигания секретной информации. Так что мы не только нашли пакеты для сжигания в комнате в штаб-квартире ФБР… эта комната также отсутствовала на плане. Ее не было на нашем плане", — рассказал Патель.

Документы касаются вмешательства России в выборы 2016 года , которое Дональд Трамп давно называет "охотой на ведьм".

Примечательно, что о расследовании в котором прямо утверждается, что Россия влияла на президентские выборы в США, когда Хиллари Клинтон потерпела поражение, Патель заговорил в тот момент, когда его карьера оказалась под угрозой.

В настоящее время ходят слухи о его скором увольнении. Ранее Дональд Трамп неожиданно уволил своего генпрокурора Пэм Бонди.

Кэш Патель подал иск о клевете против журнала The Atlantic после того, как издание заявило, что он часто бывал на работе пьяным, а однажды даже пришлось взламывать его кабинет, так как он не открывал.

Директор ФБР заявил, что обвинения безосновательны и пообещал оставаться "целенаправленно сосредоточенным" на своей цели — "восстановлении этого ведомства с нуля".

А теперь он намекает, что самые тщательно охраняемые секреты правительства вскоре могут быть обнародованы, включая служебные записки, предназначенные для уничтожения. О том, что секретные документы были обнаружены в секретной комнате ФБР, Патель говорил еще в прошлом году. Но тогда он не уточнял, что в них содержится. Источник, знакомый с обстоятельствами обнаружения документов, предположил в интервью Daily Mail, что, скорее всего, это была ошибка предыдущих директоров ФБР, помешавшая их уничтожению.

Ранее Патель критиковал работу ФБР, возглавив его, он приступил к реорганизации бюро, включая увольнение высокопоставленных агентов и перевод их на другие должности .

Вступая в должность, он пообещал "волну прозрачности", в том числе и в отношении расследования возможных связей между предвыборной кампанией Трампа 2016 года и Россией.

В ходе интервью Патель также затронул тему директивы, которая фактически обязывает федеральные агентства раскрывать информацию о неопознанных воздушных явлениях и поисках внеземной жизни.

"Они очень скоро опубликуют эту информацию. Мы всецело это поддерживаем", — добавил он.

