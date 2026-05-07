Глава ФБР пообіцяв розкрити секретні файли про зв'язок Трампа з Росією

Глава ФБР опинився в центрі скандалу, після того, як ЗМІ повідомили про те, що він часто приходив на роботу п'яним, або зовсім не приходив. З чуток, Пателя можуть звільнити.

Тепер Кеш Патель натякає, що секрети уряду, які найретельніше охороняють, незабаром можуть оприлюднити, включно із секретами, захованими в "пакетах для спалювання", пише Daily Mail.

Про це 46-річний директор ФБР заявив на подкасті Шона Ханніті. Патель заявив, що виявив "пакети для спалювання", пов'язані з розслідуванням "Руссогейта", у секретній кімнаті в департаменті.

"По суті, це великий паперовий пакет, який використовується для знищення, подрібнення і спалювання секретної інформації. Тож ми не тільки знайшли пакети для спалювання в кімнаті в штаб-квартирі ФБР... ця кімната також була відсутня на плані. Її не було на нашому плані", — розповів Патель.

Документи стосуються втручання Росії у вибори 2016 року, яке Дональд Трамп давно називає "полюванням на відьом".

Примітно, що про розслідування, в якому прямо стверджується, що Росія впливала на президентські вибори в США, коли Гілларі Клінтон зазнала поразки, Патель заговорив у той момент, коли його кар'єра опинилася під загрозою.

Наразі ходять чутки про його швидке звільнення. Раніше Дональд Трамп несподівано звільнив свого генпрокурора Пем Бонді.

Кеш Патель подав позов про наклеп проти журналу The Atlantic після того, як видання заявило, що він часто бував на роботі п'яним, а одного разу навіть довелося зламувати його кабінет, оскільки він не відчиняв.

Директор ФБР заявив, що звинувачення безпідставні і пообіцяв залишатися "цілеспрямовано зосередженим" на своїй меті — "відновленні цього відомства з нуля".

А тепер він натякає, що секрети уряду, які найретельніше охороняються, незабаром можуть бути оприлюднені, включно зі службовими записками, призначеними для знищення. Про те, що секретні документи були виявлені в секретній кімнаті ФБР, Патель говорив ще минулого року. Але тоді він не уточнював, що в них міститься. Джерело, знайоме з обставинами виявлення документів, припустило в інтерв'ю Daily Mail, що, найімовірніше, це була помилка попередніх директорів ФБР, яка завадила їхньому знищенню.

Раніше Патель критикував роботу ФБР, очоливши його, він розпочав реорганізацію бюро, включно зі звільненням високопоставлених агентів і переведенням їх на інші посади.

Вступаючи на посаду, він пообіцяв "хвилю прозорості", зокрема й щодо розслідування можливих зв'язків між передвиборчою кампанією Трампа 2016 року і Росією.

Під час інтерв'ю Патель також торкнувся теми директиви, яка фактично зобов'язує федеральні агентства розкривати інформацію про непізнані повітряні явища і пошуки позаземного життя.

"Вони дуже скоро опублікують цю інформацію. Ми цілком це підтримуємо", — додав він.

