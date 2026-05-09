Снимают даже часы: из-за паранойи ФСО придумывает новые правила для встречи с Путиным, — СМИ

Российские чиновники разного уровня, которые встречаются с диктатором Владимиром Путиным, теперь должны сдавать его охране наручные часы, в том числе механические.

Такое нововведение ввели с середины апреля 2026 года, сообщил российский журналистский проект "Можем объяснить".

"Телефоны запрещены уже давно, теперь к этим требованиям добавились и часы — как электронные, так и механические", — рассказал неназванный источник среди российских чиновников.

Сами журналисты также убедились, что на руках чиновников, которые встречаются с Путиным, на самом деле нет часов.

В частности глава Тамбовской области Евгений Первышов, который в повседневной жизни и на официальных мероприятиях всегда имеет на руке часы, во время встречи с Путиным их не имел.

Особенно ярко эта деталь во внешнем виде гостей Путина заметна на примере главы "Камаза" Сергея Когогина. На встрече с хозяином Кремля обе его руки были свободны от хронометра.

Российские чиновники без часов на встрече с Путиным Фото: Скриншот

Однако во время встречи с премьером Мишустиным на руке Когогина были хорошо заметны часы. Да и в повседневной жизни он носит их регулярно, подтвердил журналист, освещающий деятельность "Камаза".

В то же время снимать часы не обязаны члены близкого окружения Путина.

"Телефоны они тоже сдают, но история с часами их не касается — во всяком случае, пока что. Более мелким сошкам уже ничего нельзя", — пояснил источник.

Его слова подтверждаются записью со встречи Путина с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. На левой руке главы госкорпорации виднеются часы, в отличие от рядовых чиновников и губернаторов. Чемезов и Путин дружат более 40 лет.

Авторы материала подчеркнули, что для того, чтобы разница не бросалась в глаза сам Путин тоже стал снимать часы во время встреч с глазу на глаз в своем кабинете.

Однако на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым произошел конфуз. Путин, судя по всему, забыл снять свои часы. И в результате всю встречу просидел, прикрывая их левой рукой.

В конце журналисты отметили, что все, кто встречается с Путиным, сдают ФСО свои смартфоны.

"Телефоны сдают все, не говоря уже о планшетах и ноутбуках. Только бумажные документы, только распечатанные презентации. Требования безопасности", — отметил источник "Можем объяснить".

