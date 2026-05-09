Знімають навіть годинники: через параною ФСО вигадує нові правила для зустрічі з Путіним, — ЗМІ

Російські чиновники різного рівня, які зустрічаються з диктатором Володимиром Путіним, тепер повинні здавати його охороні наручні годинники, в тому числі механічні.

Таке нововведення запровадили з середини квітня 2026 року, повідомив російський журналістський проєкт "Можем объяснить".

"Телефони заборонені вже давно, тепер до цих вимог додалися й годинники — як електронні, так і механічні", — розповіло неназване джерело серед російських чиновників.

Самі журналісти також переконались, що на руках чиновників, які зустрічаються з Путіним, насправді немає годинників.

Зокрема голова Тамбовської області Євген Первишов, який у повсякденному житті та на офіційних заходах завжди має на руці годинник, під час зустрічі з Путіним його не мав.

Особливо яскраво ця деталь у зовнішньому вигляді гостей Путіна помітна на прикладі голови "Камазу" Сергія Когогіна. На зустрічі з господарем Кремля обидві його руки були вільні від хронометра.

Російські чиновники без годинників на зустрічі з Путіним

Однак під час зустрічі з прем'єром Мішустіним на руці Когогіна був добре помітний годинник. Та й у повсякденному житті він носить його регулярно, підтвердив журналіст, який висвітлює діяльність "Камазу".

Водночас знімати годинники не зобов'язані члени близького оточення Путіна.

"Телефони вони теж здають, але історія з годинниками їх не стосується — у всякому разі, поки що. Більш дрібним сошкам вже нічого не можна", — пояснило джерело.

Його слова підтверджуються записом із зустрічі Путіна з главою "Ростеху" Сергієм Чемезовим. На лівій руці глави держкорпорації видніється годинник, на відміну від рядових чиновників і губернаторів. Чемезов і Путін дружать понад 40 років.

Автори матеріалу підкреслили, що для того, аби різниця не впадала в очі сам Путін теж став знімати годинник під час зустрічей віч-на-віч у своєму кабінеті.

Проте на зустрічі з главою Чечні Рамзаном Кадировим стався конфуз. Путін, судячи з усього, забув зняти свій годинник. І в результаті всю зустріч просидів, прикриваючи їх лівою рукою.

Насамкінець журналісти наголосили, що всі, хто зустрічається з Путіним, здають ФСО свої смартфони.

"Телефони здають усі, не кажучи вже про планшети та ноутбуки. Лише паперові документи, лише роздруковані презентації. Вимоги безпеки", — зазначило джерело "Можем объяснить".

