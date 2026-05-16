Отделался почти испугом: в Индии шторм поднял мужчину на 15 метров в воздух (видео)

Мощный шторм, который накрыл район Барейли индийского штата Уттар-Прадеш, поднял мужчину почти на 50 футов, то есть 15,24 метра, в воздух. Во время падения с высоты человек получил перелом руки и ноги.

Житель села Бабияна Наньхе Ансари пострадал во время мощной бури, когда помогал ставить палатку для проведения брачных церемоний. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Пытаясь предотвратить снос сооружения ветром, несколько человек старались удержать конструкцию, однако шторм усилился и вырвал с корнями "палатку" и заодно и мужчину, который пролетел почти 25 метров и "приземлился" на поле с кукурузой, полном воды и грязи.

Свидетель инцидента прибежал на поле, понес пострадавшего на плечах к мотоциклу и отвез его в больницу, где тот получил помощь.

Сейчас пострадавший уже выписался из больницы, но находится в шоковом состоянии.

В свою очередь издание Indian Express сообщает, что в результате шторма, интенсивность которого в некоторых районах превысила 100 км/ч, по всему штату погибли 104 человека, а 52 получили ранения, также повреждения получили 98 домов. Большинство смертей и ранений были вызваны падением деревьев, разрушением конструкций и обвалом стен или крыш.

