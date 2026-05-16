Відбувся майже переляком: в Індії шторм підняв чоловіка на 15 метрів у повітря (відео)

Потужний шторм, який накрив район Барейлі індійського штату Уттар-Прадеш, підняв чоловіка майже на 50 футів, тобто 15,24 метри, у повітря. Під час падіння з висоти людина отримала перелом руки та ноги.

Мешканець села Бабіяна Наньхе Ансарі постраждав під час потужної бурі, коли допомагав ставити намет для проведення шлюбних церемоній. Про це повідомляє видання Hindustan Times.

Намагаючись запобігти знесенню споруди вітром, декілька людей намагалися утримати конструкцію, однак шторм посилився та вирвав з корінням "намет" та заразом й чоловіка, який пролетів майже 25 метрів та "приземлився" на полі з кукурудзою, повному води та бруду.

Свідок інциденту прибіг на поле, поніс постраждалого на плечах до мотоциклу та відвіз його у лікарню, де той отримав допомогу.

Наразі постраждалий вже виписався з лікарні, але знаходиться у шоковому стані.

Своєю чергою видання Indian Express повідомляє, що в результаті шторму, інтенсивність якого в деяких районах перевищила 100 км/год, по всьому штату загинули 104 людини, а 52 отримали поранення, також пошкодження отримали 98 будинків. Більшість смертей і поранень були спричинені падінням дерев, руйнуванням конструкцій та обвалом стін або дахів.

