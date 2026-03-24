Сезон бур: на Канарські острови насунувся небачений шторм (відео)

Ситуація настільки ускладнилася, що Канарські острови просять військової допомоги на тлі штормового хаосу, що наростає: греблі можуть прорватися будь-якої миті, а тисячі людей опинилися відрізані від "зовнішнього світу". Всьому причиною шторм Тереза, який вирує в регіоні вже тиждень.

Канарські острови готуються до катастрофи після того, як ключове водосховище майже вийшло з ладу через безперервні зливи, і архіпелаг звертається по військову допомогу, щоб запобігти лиху. Понад 3000 осіб були евакуйовані або опинилися заблоковані тільки на території Гран-Канарії після цілої ночі проливних злив, пише Daily Mail.

Канарські острови затоплює

Влада випустила термінове попередження після того, як рівень води у водосховищі Фатага в Сан-Бартоломе-де-Тірахана піднявся майже до межі, наблизившись до позначки у два метри, що спричинило побоювання, що тисячі літрів води можуть раптово вилитися в ущелину.

Під час польоту в аеропорт Лансароте пілот був змушений перервати посадку, вже коли шасі майже торкнулися асфальту, через зустрічний вітер небувалої сили.

Місцеві ЗМІ назвали лихо "штормом десятиліття", відпочивальникам рекомендували залишатися вдома, оскільки готелі та пляжі було зруйновано, а дороги розмито, або постраждали через зсуви ґрунту.

Цілі села виявилися відрізані від зовнішнього світу.

Представники як адміністрації острова (кабільдо), так і місцевої ради закликали населення таких сіл запастися предметами першої необхідності, попередивши, що в міру погіршення ситуації громади можуть бути ізольовані.

Обвалюються цілі будинки через шторм і зсуви ґрунту

Криза загострилася за одну ніч, оскільки проливні дощі, спричинені штормом Тереза, призвели до виходу ярів з берегів і обвалення доріг по всій Гран-Канарії.

Щонайменше 12 маршрутів було закрито через зсуви ґрунту, повені та каменепади, що фактично відрізало від зовнішнього світу частину півдня країни.

Унаслідок різкої ескалації ситуації президент острова Антоніо Моралес запровадив режим надзвичайної ситуації 2-го рівня — захід, який дає змогу Військово-оперативному підрозділу Іспанії спрямувати в постраждалий регіон важку техніку і персонал.

Екстрені служби підтвердили, що 19 гребель на острові досягли максимальної місткості та фактично скидають воду в уже переповнені яри, що посилює ризик подальшої повені в кількох районах.

За даними місцевих ЗМІ, у розпал шторму, коли висота хвиль сягала чотирьох метрів, на південь від Тенерифе з невеликого човна врятували приблизно 60 осіб.

На борту перебувало кілька жінок і дітей, і деяким із пасажирів знадобилася допомога, коли вони дісталися до причалу Лос-Крістіанос.

Незважаючи на суворі погодні умови, офіційні особи підтвердили, що наразі повідомлень про постраждалих не надходило.

Однак, оскільки рівень води продовжує підніматися, а інфраструктура відчуває навантаження, зберігаються побоювання, що найгірше, можливо, ще попереду.

