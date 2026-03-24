Сезон бурь: на Канарские острова обрушился невиданный шторм (видео)
Ситуация настолько усложнилась, что Канарские острова просят военной помощи на фоне нарастающего штормового хаоса: плотины могут прорваться в любой момент, а тысячи людей оказались отрезаны от "внешнего мира". Всему причиной шторм Тереза, который бушует в регионе уже неделю.
Канарские острова готовятся к катастрофе после того, как ключевое водохранилище почти вышло из строя из-за непрекращающихся ливней, и архипелаг обращается за военной помощью, чтобы предотвратить бедствие. Более 3000 человек были эвакуированы или оказались заблокированы только на территории Гран-Канарии после целой ночи проливных ливней, пишет Daily Mail.
Власти выпустили срочное предупреждение после того, как уровень воды в водохранилище Фатага в Сан-Бартоломе-де-Тирахана поднялся почти до предела, приблизившись к отметке в два метра, что вызвало опасения, что тысячи литров воды могут внезапно обрушиться в ущелье.
Во время полета в аэропорт Лансароте пилот был вынужден прервать посадку, уже когда шасси почти коснулись асфальта, из-за встречного ветра небывалой силы.
Местные СМИ назвали бедствие "штормом десятилетия", отдыхающим рекомендовали оставаться дома, поскольку отели и пляжи были разрушены, а дороги размыты, или пострадали из-за оползней.
Целые деревни оказались отрезаны от внешнего мира.
Представители как администрации острова (кабильдо), так и местного совета призвали население таких деревень запастись предметами первой необходимости, предупредив, что по мере ухудшения ситуации общины могут быть изолированы.
Кризис обострился за одну ночь, поскольку проливные дожди, вызванные штормом Тереза, привели к выходу оврагов из берегов и обрушению дорог по всей Гран-Канарии.
По меньшей мере 12 маршрутов были закрыты из-за оползней, наводнений и камнепадов, что фактически отрезало от внешнего мира часть юга страны.
В результате резкой эскалации ситуации президент острова Антонио Моралес ввел режим чрезвычайной ситуации 2-го уровня — меру, позволяющую Военно-оперативному подразделению Испании направить в пострадавший регион тяжелую технику и персонал.
Экстренные службы подтвердили, что 19 плотин на острове достигли максимальной вместимости и фактически сбрасывают воду в уже переполненные овраги, что усугубляет риск дальнейшего наводнения в нескольких районах.
По данным местных СМИ, в разгар шторма, когда высота волн достигала четырех метров, к югу от Тенерифе с небольшой лодки были спасены около 60 человек.
На борту находилось несколько женщин и детей, и некоторым из пассажиров потребовалась помощь, когда они добрались до причала Лос-Кристианос.
Несмотря на суровые погодные условия, официальные лица подтвердили, что на данный момент сообщений о пострадавших не поступало.
Однако, поскольку уровень воды продолжает подниматься, а инфраструктура испытывает нагрузку, сохраняются опасения, что худшее, возможно, еще впереди.
