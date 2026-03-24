Сезон бурь: на Канарские острова обрушился невиданный шторм (видео)

Ситуация настолько усложнилась, что Канарские острова просят военной помощи на фоне нарастающего штормового хаоса: плотины могут прорваться в любой момент, а тысячи людей оказались отрезаны от "внешнего мира". Всему причиной шторм Тереза, который бушует в регионе уже неделю.

Канарские острова готовятся к катастрофе после того, как ключевое водохранилище почти вышло из строя из-за непрекращающихся ливней, и архипелаг обращается за военной помощью, чтобы предотвратить бедствие. Более 3000 человек были эвакуированы или оказались заблокированы только на территории Гран-Канарии после целой ночи проливных ливней, пишет Daily Mail.

Канарские острова затапливает

Власти выпустили срочное предупреждение после того, как уровень воды в водохранилище Фатага в Сан-Бартоломе-де-Тирахана поднялся почти до предела, приблизившись к отметке в два метра, что вызвало опасения, что тысячи литров воды могут внезапно обрушиться в ущелье.

Відео дня

Во время полета в аэропорт Лансароте пилот был вынужден прервать посадку, уже когда шасси почти коснулись асфальта, из-за встречного ветра небывалой силы.

Местные СМИ назвали бедствие "штормом десятилетия", отдыхающим рекомендовали оставаться дома, поскольку отели и пляжи были разрушены, а дороги размыты, или пострадали из-за оползней.

Целые деревни оказались отрезаны от внешнего мира.

Представители как администрации острова (кабильдо), так и местного совета призвали население таких деревень запастись предметами первой необходимости, предупредив, что по мере ухудшения ситуации общины могут быть изолированы.

Обрушиваются целые дома из-за шторма и оползней

Кризис обострился за одну ночь, поскольку проливные дожди, вызванные штормом Тереза, привели к выходу оврагов из берегов и обрушению дорог по всей Гран-Канарии.

По меньшей мере 12 маршрутов были закрыты из-за оползней, наводнений и камнепадов, что фактически отрезало от внешнего мира часть юга страны.

В результате резкой эскалации ситуации президент острова Антонио Моралес ввел режим чрезвычайной ситуации 2-го уровня — меру, позволяющую Военно-оперативному подразделению Испании направить в пострадавший регион тяжелую технику и персонал.

Экстренные службы подтвердили, что 19 плотин на острове достигли максимальной вместимости и фактически сбрасывают воду в уже переполненные овраги, что усугубляет риск дальнейшего наводнения в нескольких районах.

По данным местных СМИ, в разгар шторма, когда высота волн достигала четырех метров, к югу от Тенерифе с небольшой лодки были спасены около 60 человек.

На борту находилось несколько женщин и детей, и некоторым из пассажиров потребовалась помощь, когда они добрались до причала Лос-Кристианос.

Несмотря на суровые погодные условия, официальные лица подтвердили, что на данный момент сообщений о пострадавших не поступало.

Однако, поскольку уровень воды продолжает подниматься, а инфраструктура испытывает нагрузку, сохраняются опасения, что худшее, возможно, еще впереди.

