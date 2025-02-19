Предвестница катастроф: на пляж на Канарах выбросило ужасную рыбу "судного дня" (видео)

Рыба-ремень обычно водится на большой глубине. Считается, что эти морские создания всплывают за пределы своей естественной среды обитания, чтобы предупредить жителей суши о предстоящих катаклизмах.

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На пляже Плайя-Кемада на Канарских островах нашли редкую рыбу-ремень, которую в некоторых культурах считают предвестником природных катастроф. Видео с этим морским созданием вызвало волну беспокойства среди пользователей сети, пишет Daily Mail.

Рыба-ремень, которую в японской мифологии называют Ryūgū no tsukai ("посланник бога моря"), по поверьям появляется перед землетрясениями, цунами и другими природными катастрофами.

Недавно рыбу "судного дня" также заметили на побережье Мексики, на южной оконечности полуострова Калифорния. Она имела серебристо-голубое тело с ярко-красным плавником вдоль спины, но была ранена.

Рыба-ремень: что о ней известно

Рыба-ремень может достигать 11 метров в длину и весить более 200 кг. Из-за того, что они обычно обитают на большой глубине, их появление на поверхности остается редким и загадочным явлением.

Хотя ученые скептически относятся к мистическим толкованиям появления рыбы "судного дня", легенды о ее связи с природными катастрофами бытуют среди людей.

В частности, в японской мифологии встреча с этим морским созданием предвещает природные катаклизмы. Считается, что эти рыбы всплывают на поверхность, чтобы предупредить жителей суши о предстоящих землетрясениях.

Напомним, 16 ноября у побережья Калифорнии в США нашли мертвую рыбу-ремень.

У побережья провинции Пхукет рыбаки вытащили из воды гигантскую "рыбу-землетрясение", которую в японской мифологии называют предвестницей стихийных бедствий и эпидемий.