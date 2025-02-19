Передвісниця катастроф: на пляж на Канарах викинуло жахливу рибу "судного дня" (відео)

Риба-ремінь зазвичай водиться на великій глибині. Вважається, що ці морські створіння спливають за межі свого природного середовища існування, аби попередити жителів суші про майбутні катаклізми.

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На пляжі Плайя-Кемада на Канарських островах знайшли рідкісну рибу-ремінь, яку в деяких культурах вважають передвісником природних катастроф. Відео з цим морським створінням викликало хвилю занепокоєння серед користувачів мережі, пише Daily Mail.

Риба-ремінь, яку в японській міфології називають Ryūgū no tsukai ("посланець бога моря"), за повір’ями з’являється перед землетрусами, цунамі та іншими природними катастрофами.

Нещодавно рибу "судного дня" також помітили на узбережжі Мексики, на південному краю півострова Каліфорнія. Вона мала сріблясто-блакитне тіло з яскраво-червоним плавцем уздовж спини, але була поранена.

Риба-ремінь: що про неї відомо

Риба-ремінь може сягати 11 метрів завдовжки та важити понад 200 кг. Через те, що вони зазвичай мешкають на великій глибині, їхня поява на поверхні залишається рідкісним і загадковим явищем.

Хоча вчені скептично ставляться до містичних тлумачень появи риби "судного дня", легенди про її зв’язок із природними катастрофами побутують серед людей.

Зокрема у японській міфології зустріч із цим морським створінням віщує природні катаклізми. Вважається, що ці риби спливають на поверхню, аби попередити жителів суші про майбутні землетруси.

Нагадаємо, 16 листопада біля узбережжя Каліфорнії у США знайшли мертву рибу-ремінь.

Біля узбережжя провінції Пхукет рибалки витягли з води гігантську "рибу-землетрус", яку в японській міфології називають передвісницею стихійних лих та епідемій.