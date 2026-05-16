"Скоро это место уничтожат": блогер показал, где жили украинские беженцы в Нидерландах (фото)

Житель Нидерландов нашел заброшенное помещение, где раньше жили украинские беженцы. Сейчас здание планируют снести из-за завершения срока его эксплуатации.

На фотографиях можно увидеть, как здание после завершения его функционирования превратилось фактически в строительную площадку. Фото из бывшего центра для украинских беженцев опубликовал один из пользователей в Reddit.

Юзер с ником Feeeeeshh сообщил, что украинцы, которые покинули страну с началом полномасштабного вторжения, проживали в этом центре до 2025 года. Впоследствии их расквартировали в другую локацию, а эту планируют снести.

Коридор бывшего центра для беженцев Фото: Reddit

Корреспондент указывает, что самому зданию уже более 65 лет, а сначала оно было домом отдыха для ветеранов Второй мировой. Единственная причина, почему эту локацию планируют снести, так это тот факт, что другие здания "взяли на себя ее функцию".

Відео дня

Вход в главный зал центра Фото: Reddit

"Теперь оно освободит место для новых апартаментов. Это здание с 60-х годов и использовалось как дом ухода для ветеранов Второй мировой, а позже — и других войн. А в 2022 году превратиться в центр для украинских беженцев вплоть до 2025 года", — заключает автор сообщения.

Главный зал центра беженцев в Нидерландах Фото: Reddit

Реакция пользователей

Пользователи под заметкой были поражены тем, как изменилось здание и что от него осталось. Больше всего поддержки имели следующие реплики:

"А укажите локацию, где именно был центр!";

"Видно, что здание было старым. Жаль видеть, зная его историю, что с ним будет";

"Зал выглядит как центр управления из "Стар Трека";

"У нас в Финляндии была похожая история: когда прибывали украинцы, старые дома в плохом состоянии временно использовали как центры. Далее, как я слышал, людей переселили в другие локации".

"Обидно знать, что скоро это место уничтожат".

Ранее Фокус рассказывал о том, как в США нашли заброшенную гуманитарку для украинцев. Местный блогер Дэвид Гекланд говорит, что все должны были отправить в Украину, но по неизвестной причине все осталось в заброшенной церкви.

Впоследствии стало известно, что украинка рассказала об иллюзиях после переезда в Канаду. Женщина, которая самостоятельно нашла работу в Канаде и прошла все этапы собеседования без всякой посторонней помощи, поделилась тем, как постепенно разрушались ее ожидания от эмиграции.