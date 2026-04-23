Скандал в США: десятки коробок гуманитарки для Украины оставили в заброшенной церкви (фото, видео)

Американский блогер и исследователь заброшенных мест Дэвид Гекланд попал в заброшенную церковь, в которой увидел десятки коробок с гуманитарным грузом. По словам мужчины, все это должны были отправить в Украину, но по неизвестной причине все осталось здесь.

Господин Гекланд говорит, что не понимает, как новые вещи "остались брошенными и так не были отправлены", и вряд ли их можно было забыть или просто оставить без дела. О своей находке мужчина поделился с подписчиками в Youtube.

Дэвид рассказывает, что впервые посетил это место несколько лет назад, но тогда церковь только-только закрыли, и она еще не успела полностью выехать из здания. Внутри все еще оставалось имущество — в одной из комнат стояла барабанная установка, а офисы выглядели так, будто люди "загадочно вышли однажды после обеда и больше не вернулись".

"Через несколько лет я приехал снова, и на этот раз здание уже точно было полностью заброшено — почти пустое. А еще примерно через год я вернулся и увидел совсем другую картину. Когда я зашел в главный зал, то заметил сотни коробок. Присмотревшись ближе, я увидел, что все они полностью заполнены", — говорит мужчина.

Фото: Reddit

По словам Дэвида, там в основном была лицензионная спортивная одежда — от носков до курток, а также несколько коробок подгузников. Затем стало известно, что эту старую заброшенную церковь на некоторое время использовали как центр сбора помощи для украинцев.

"На одном из упакованных поддонов даже было сообщение, что груз должны отправить, и дата стояла всего несколько месяцев назад. В других комнатах тоже остались разные вещи, но чтобы увидеть все, придется пересмотреть видео. Остается настоящей загадкой, что здесь произошло и почему все эти новые вещи остались брошенными и так и не были отправлены. Их просто забыли? Помощь уже не была нужна? Или произошла какая-то другая проблема? Как думаете, что здесь случилось?", — написал господин Гекланд в описании к ролику.

Реакция соцсетей

В комментариях к ролику блогера, пользователи выдвинули две версии — мошенничество или несоответствие груза. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Я очень поддерживаю Украину и украинцев, но это у меня вызывает много вопросов";

"Здесь явно попахивает мошенничеством под прикрытием гуманитарной помощи";

"Подгузники? Вот серьезно, Украина как бы не совсем страна третьего мира, там давно такого добра полно";

"Может оказалось, что груза было слишком много для перевозки, поэтому часть и бросили прямо здесь";

"Такое случается во время любого большого бедствия, войны или другого масштабного кризиса. Часто расходы на логистику, чтобы перевезти пожертвованный хлам к месту назначения, просто не имеют смысла. Именно поэтому большинство крупных организаций прямо просят жертвовать только деньги".

Ранее Фокус рассказывал, что в Эстонии разоблачили схему манипуляций с гуманитаркой для Украины. По данным следствия, Йоханна-Мария Лехтме заключила договор для перевозки помощи с украинским предприятием по завышенным расценкам, что причинило организации более полумиллиона убытков.

Впоследствии стало известно о скандале с волонтерами под Киевом. Дельцы накапливали тонны гуманитарной помощи, а военные получали просроченные лекарства и продукты.