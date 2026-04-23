Скандал у США: десятки коробок гуманітарки для України лишили в покинутій церкві (фото, відео)

Американський блогер і дослідник покинутих місць Девід Гекланд потрапив до покинутої церкви, у якій побачив десятки коробок із гуманітарним вантажем. За словами чоловіка, все це мали відправити до України, та з невідомої причини все лишилося тут.

Пан Гекланд каже, що не розуміє, як нові речі "залишилися покинутими і так не були відправленими", і навряд чи їх можна було забути чи просто лишити без діла. Про свою знахідку чоловік поділився з підписниками в Youtube.

Девід розповідає, що вперше відвідав це місце кілька років тому, але тоді церкву тільки-но закрили, і вона ще не встигла повністю виїхати з будівлі. Усередині все ще залишалося майно — в одній із кімнат стояла барабанна установка, а офіси виглядали так, ніби люди "загадково вийшли одного дня після обіду й більше не повернулися".

"Через кілька років я приїхав знову, і цього разу будівля вже точно була повністю покинута — майже порожня. А ще приблизно через рік я повернувся і побачив зовсім іншу картину. Коли я зайшов до головної зали, то помітив сотні коробок. Придивившись ближче, я побачив, що всі вони повністю заповнені", — говорить чоловік.

Фото: Reddit

За словами Девіда, там переважно був ліцензійний спортивний одяг — від шкарпеток до курток, а також кілька коробок підгузків. Потім стало відомо, що цо цю стару покинуту церкву на певний час використовували як центр збору допомоги для українців.

"На одному із запакованих піддонів навіть було повідомлення, що вантаж мають відправити, і дата стояла лише кілька місяців тому. В інших кімнатах теж залишилися різні речі, але щоб побачити все, доведеться переглянути відео. Залишається справжньою загадкою, що тут сталося і чому всі ці нові речі залишилися покинутими та так і не були відправлені. Їх просто забули? Допомога вже не була потрібна? Чи сталася якась інша проблема?.. Як гадаєте, що тут трапилося?", — написав пан Гекланд в описі до ролику.

Реакція соцмереж

У коментарях до ролика блогера, користувачі висунули дві версії — шахрайство або невідповідність вантажу. Найбільше підтримки отримали наступні репліки:

"Я дуже підтримую Україну й українців, але це в мене викликає багато запитань";

"Тут явно попахує шахрайством під прикриття гуманітарної допомоги";

"Підгузки? От серйозно, Україна якби не зовсім країна третього світу, там давно такого добра повно";

"Може виявилося, що вантажу було забагато для перевезення, тому частину й кинули прямо тут";

"Таке трапляється під час будь-якого великого лиха, війни чи іншої масштабної кризи. Часто витрати на логістику, щоб перевезти пожертвуваний мотлох до місця призначення, просто не мають сенсу. Саме тому більшість великих організацій прямо просять жертвувати лише гроші".

Раніше Фокус розповідав, що в Естонії викрили схему маніпуляцій з гуманітаркою для України. За даними слідства, Йоханна-Марія Лехтме уклала договір для перевезення допомоги з українським підприємством за завищеними розцінками, що заподіяло організації понад пів мільйона збитків.

Згодом стало відомо про скандал із волонтерами під Києвом. Ділки накопичували тонни гуманітарної допомоги, а військові отримували протерміновані ліки та продукти.