"Схема" з гуманітаркою: в Естонії засновницю НКО "Слава Україні" звинувачують у присвоєнні пожертв

Державна прокуратура Естонії звинувачує засновницю некомерційного об'єднання Slava Ukraini ("Слава Україні") Йоханну-Марію Лехтме у присвоєнні пожертв на гуманітарну допомогу українцям і зловживанні довірою. За даними слідства, вона уклала договір для перевезення допомоги з українським підприємством за завищеними розцінками, що заподіяло організації понад 450 000 євро збитків.

Естонське медіа ERR повідомляє, що розслідування справи тривало з травня 2023 року в співробітництві з українськими правоохоронними органами. За даними досудового виробництва, в серпні 2022 року Лехтме підписала договір з українським підприємством IC Construction, відмовившись від посередництва НКО All for Victory.

За оцінкою прокуратури, IC Construction у рахунках за свої послуги посередника застосовувала націнки, які призвели до збитків у розмірі 413 000 євро. Звинувачення в привласненні Лехтме пред'явили через укладений в серпні 2022 року договір про надання логістичних послуг. Згідно з ним українська компанія отримала 44 500 євро за перевезення гуманітарної допомоги з Естонії в Україну, хоча насправді, за даними розслідування, за ту саму послугу платила НКО All For Victory. З цього випливає, що підприємство IC Construction логістичних послуг не надавало, а на підставі договору оплачувалися операційні витрати та заробітна плата фонду All for Victory.

"Таким чином, затверджуючи ці виплати, Йоханна-Марія Лехтме перерахувала 44 500 євро на користь українського комерційного товариства та НКО All for Victory, скоївши привласнення майна, що належало НКО "Слава Україні", — пояснили в прокуратурі.

При цьому, за словами журналістів, прокуратура не стала пред'являти Лехтме звинувачення в шахрайстві, бо гуманітарна допомога на 6,5 млн євро, які зібрала організація у вигляді пожертв від жителів Естонії, дійсно дійшла до адресатів. Також у пресслужбі прокуратури зазначили, що слідство не виявило доказів отримання Лехтме будь-якого особистого доходу.

Зловживання на допомозі Україні з Естонії: коментарі організацій

Член ради НКО "Слава Україні" Кристо Тохвер своєю чергою заявив, що об'єднання ухвалило рішення про ліквідацію, яка почалася восени 2024 року і наразі триває, та не буде подавати цивільний позов до екскерівниці Йоханни-Марії Лехтме про компенсацію. за словами Тохвера, розрахунки показали, що перспектива повернення принаймні частини цієї суми малоймовірна, навіть у випадку обвинувального вироку.

Йоханна-Марія Лехтме на момент публікації матеріалу не коментувала обвинувачення прокуратури. Директор компанії IC Construction Роман Панасюк у липні 2023 року стверджував, що аудит компанії підтвердив прозорість її діяльності і не виявив зловживань.

Що відомо про Йоханну-Марію Лехтме

Йоханна-Марія Лехтме зареєструвала НКО "Слава Україні" в березні 2022 року, щоб організувати доставлення гуманітарної допомоги до зони бойових дій в Україні. Вона швидко набула популярності в Естонії та отримала мандат на парламентських виборах у березні 2023 року з підтримкою понад 5 000 виборців. Проте вже за два місяці Лехтме відмовилася від мандата після отримання підозри у нецільовому використанні пожертв.

