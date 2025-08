"Схема" с гуманитаркой: в Эстонии основательницу НКО "Слава Украине" обвиняют в присвоении пожертвований

Государственная прокуратура Эстонии обвиняет основательницу некоммерческого объединения Slava Ukraini ("Слава Украине") Йоханну-Марию Лехтме в присвоении пожертвований на гуманитарную помощь украинцам и злоупотреблении доверием. По данным следствия, она заключила договор для перевозки помощи с украинским предприятием по завышенным расценкам, что причинило организации более 450 000 евро убытков.

Эстонское медиа ERR сообщает, что расследование дела продолжалось с мая 2023 года в сотрудничестве с украинскими правоохранительными органами. По данным досудебного производства, в августе 2022 года Лехтме подписала договор с украинским предприятием IC Construction, отказавшись от посредничества НКО All for Victory.

По оценке прокуратуры, IC Construction в счетах за свои услуги посредника применяла наценки, которые привели к убыткам в размере 413 000 евро. Обвинение в присвоении Лехтме предъявили из-за заключенного в августе 2022 года договора о предоставлении логистических услуг. Согласно ему украинская компания получила 44 500 евро за перевозку гуманитарной помощи из Эстонии в Украину, хотя на самом деле, по данным расследования, за ту же услугу платила НКО All For Victory. Из этого следует, что предприятие IC Construction логистических услуг не предоставляло, а на основании договора оплачивались операционные расходы и заработная плата фонда All for Victory.

"Таким образом, утверждая эти выплаты, Йоханна-Мария Лехтме перечислила 44 500 евро в пользу украинского коммерческого общества и НКО All for Victory, совершив присвоение имущества, принадлежавшего НКО "Слава Украине", — пояснили в прокуратуре.

При этом, по словам журналистов, прокуратура не стала предъявлять Лехтме обвинения в мошенничестве, так как гуманитарная помощь на 6,5 млн евро, которые собрала организация в виде пожертвований от жителей Эстонии, действительно дошла до адресатов. Также в пресс-службе прокуратуры отметили, что следствие не обнаружило доказательств получения Лехтме какого-либо личного дохода.

Злоупотребления на помощи Украине из Эстонии: комментарии организаций

Член совета НКО "Слава Украине" Кристо Тохвер в свою очередь заявил, что объединение приняло решение о ликвидации, которая началась осенью 2024 года и сейчас продолжается, и не будет подавать гражданский иск к экс-руководительнице Йоханне-Марии Лехтме о компенсации. по словам Тохвера, расчеты показали, что перспектива возврата по крайней мере части этой суммы маловероятна, даже в случае обвинительного приговора.

Йоханна-Мария Лехтме на момент публикации материала не комментировала обвинения прокуратуры. Директор компании IC Construction Роман Панасюк в июле 2023 года утверждал, что аудит компании подтвердил прозрачность ее деятельности и не выявил злоупотреблений.

Что известно о Йоханне-Марии Лехтме

Йоханна-Мария Лехтме зарегистрировала НКО "Слава Украине" в марте 2022 года, чтобы организовать доставку гуманитарной помощи в зону боевых действий в Украине. Она быстро приобрела популярность в Эстонии и получила мандат на парламентских выборах в марте 2023 года с поддержкой более 5 000 избирателей. Однако уже через два месяца Лехтме отказалась от мандата после получения подозрения в нецелевом использовании пожертвований.

