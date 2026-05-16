"Скоро це місце знищать": блогер показав, де жили українські біженці в Нідерландах (фото)

Мешканець Нідерландів знайшов покинуте приміщення, де раніше мешкали українські біженці. Нині будівлю планують знести через завершення терміну її експлуатації.

На світлинах можна побачити, як будівля після завершення її функціонування перетворилася фактично на будівельний майданчик. Фото з колишнього центру для українських біженців опублікував один з користувачів у Reddit.

Юзер з ніком Feeeeeshh повідомив, що українці, які покинули країну з початком повномасштабного вторгнення, проживали в цьому центрі до 2025 року. Згодом їх розквартирували в іншу локацію, а цю планують знести.

Коридор колишнього центру для біженців Фото: Reddit

Дописувач вказує, що самій будівлі вже понад 65 років, а спочатку вона була будинком відпочинку для ветеранів Другої світової. Єдина причина, чому цю локацію планують знести, так це той факт, що інші будівлі "перебрали на себе її функцію".

Відео дня

Вхід до головної зали центру Фото: Reddit

"Тепер вона звільнить місце для нових апартаментів. Ця будівля з 60-х років і використовувалася як будинок догляду для ветеранів Другої світової, а пізніше — й інших воєн. А в 2022 році перетворитися на центр для українських біженців аж до 2025 року", — підсумовує автор допису.

Головна зала центру біженців у Нідерландах Фото: Reddit

Реакція користувачів

Юзери під дописом були вражені тим, як змінилася будівля і що від неї лишилося. Найбільше підтримки мали наступні репліки:

"А вкажіть локацію, де саме був центр!";

"Видно, що будівля була старою. Шкода бачити, знаючи її історію, що з нею буде";

"Зала виглядає як центр управління зі "Стар Треку";

"У нас у Фінляндії була схожа історія: коли прибували українці, старі будинки у поганому стані тимчасово використовували як центри. Далі, як я чув, людей переселили в другі локації".

"Прикро знати, що скоро це місце знищать".

Раніше Фокус розповідав про те, як у США знайшли покинуту гуманітарку для українців. Місцевий блогер Девід Гекланд каже, що все мали відправити до України, та з невідомої причини все лишилося у покинутій церкві.

Згодом стало відомо, що українка розказала про ілюзії після переїзду в Канаду. Жінка, яка самостійно знайшла роботу в Канаді та пройшла всі етапи співбесіди без жодної сторонньої допомоги, поділилася тим, як поступово руйнувалися її очікування від еміграції.