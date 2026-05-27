В России год скрывали, что из армии РФ в Ленинградскую область дезертировал "Сосновский маньяк"

Андрея Кийко, которого в 2000-х прозвали "Сосновским маньяком-душителем", ищут в Ленинградской области. Он отправился на войну из колонии — и сбежал. Это в России скрывали почти год.

41-летнего Кийко ищут в районе поселка Ропша. И наконец об этом в РФ заявили официально. Жители Ропши видели человека в штатском, который показывал прохожим на улице ориентировку с фотографией Кийко, Фокус собрал все, что известно.

В 2000-х Андрей Кийко совершил серию нападений на женщин в Сосновском парке в Санкт-Петербурге, отчего и получил свое прозвище, нападать он начал еще в 19 лет. Он обычно подходил к ним со спины, хватал за шею и приставлял нож. Кийко насиловал и грабил женщин, потом дарил их вещи своим знакомым и матери. Некоторых жертв он убивал. Дело было громким, о нем писали даже украинские СМИ.

Відео дня

Кийко дезертировал из армии РФ Фото: НТВ

В 2008 году суд признал Кийко виновным в двух убийствах, 8 эпизодах сексуализированного насилия и 11 эпизодах разбоя. Он получил 22 года лишения свободы. В 2023 году срок увеличили до 25 лет: Кийко сам признался в еще одном убийстве. Интересно, но тогда росСМИ называли его "неуловимым душегубом" и всячески порицали.

"Сосновский маньяк" заключил контракт с Минобороны в середине 2024 года, когда ему оставалось сидеть еще семь лет. В январе 2025-го он получил ранение и попал в госпиталь Ростова, после чего отправился на реабилитацию в госпиталь Кронштадта. Там он дважды пытался судиться с Минобороны по поводу выплат и льгот участникам войны. Но ничего не вышло: одно исковое заявление было возвращено, второе оставлено без внимания.

Когда точно Кийко сбежал, неизвестно, вероятно, это произошло летом, или осенью 2025 года. Однако искать его начали лишь недавно.

"По предварительным данным, его поиски в Минобороны объявили чуть ли не в мае 2026 года, а до этого его побег скрывался, и полицию поставили в известность последней. ГУ МВД спасибо за это не сказало, но уголовный розыск бросило на поиски", — пишет 47 news.

С 2022 года стало известно о гибели нескольких серийных убийц и насильников, завербованных на фронт из российских колоний. Так, в 2023 году под Луганском погиб "тулунский маньяк" Павел Шувалов, осужденный на 24 года; предполагается, что он напал на 27 женщин, но доказать удалось только два изнасилования и два убийства. В 2025-м стало известно о гибели Якова Ханукаева, получившего 19 лет за изнасилования и убийства трех женщин в Химках. В начале 2026-го сообщалось о гибели Юрия Гриценко, который в 2000-х нападал на женщин с молотком в парке Зеленограда.

При этом очень многие осужденные убийцы возвращаются в РФ уже "ветеранами", что гарантирует им жизнь на свободе. Зачастую они снова совершают преступления.

Так, убийца Веры Пехтелевой, которую ее бывший парень Владислав Канюс часами пытал перед убийством, провел в тюрьме чуть меньше года и ушел на войну. Семья убитой опротестовала это решение, посылала письма Путину и встречалась с чиновниками, но безуспешно.

Даже осужденный за каннибализм и убийство в 2010 году четырех подростков Николай Оголобяк мобилизовался на войну, а после ранения вернулся домой. Вскоре его снова приговорили к 10 годам тюрьмы по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

В феврале 2024 года еще один помилованный убийца из Якутии обиделся, что односельчане его "не уважают", а потом убил товарища и 64-летнюю лауреатку премии "Лучший учитель России".

Напомним, в апреле в Оренбургской области РФ искали дезертира, который убил полицейского и ушел в горы. Привлекли вертолеты и росгвардию, но безуспешно.

А в прошлом году на Херсонском направлении российские военные начали массово самовольно покидать части и пытаться сбежать в Крым.