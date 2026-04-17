В РФ вторые сутки ищут дезертира, который стрелял в полицейских

Сергей Басылаев сбежал из российской армии в Оренбургскую область, а когда за ним пришла полиция, он убил одного полицейского и ранил еще троих.

Издание Astra сообщает, что дезертир ушел в горы и теперь к операции подключили экипажи вертолетов и бронемашин из Росгвардии.

Как сообщают местные ТГ-каналы, в поисках подозреваемого в убийстве полицейского Сергея Басалаева участвуют не только части МВД, но и росгвардейцы. Основные силы сосредоточены в районе села Белошапка Гайского округа, где Басалаев предположительно бросил авто и сейчас скрывается в горах с автоматом.

Территория вокруг оцеплена, на возможных путях отхода беглеца выставлены дополнительные посты. Местность патрулируют кинологи, с воздуха наблюдение за территорией ведут экипажи вертолетов. В операции участвуют силовики со всей Оренбургской области. Ранее поступала информация, что в регионе закрыли для посетителей заказник "Губерлинские горы" — вероятно, Басалаев может скрываться там.

51-летний Басылаев после того, как дезертировал из российской армии, скрывался. Его объявили в федеральный розыск. А 16 апреля россиянин убил полицейского и ранил еще троих его сослуживцев, приехавших на задержание. Судя по ориентировке, выложенной оренбургскими пабликами, речь идет о 51-летнем Сергее Басалаеве.

Как удалось выяснить Astra, Басалаева до 16 апреля разыскивали по ч. 5 ст. 337 УК РФ ("Самовольное оставление части или места службы"), что косвенно свидетельствует об его участии в войне в Украине. На это же указывает и тот факт, что в 2023 году Басалаев приобрел сим-карту оператора "Феникс", который на тот момент обеспечивал связь только на территории оккупированных Россией украинских территорий.

Примечательно, но 16 апреля еще один российский дезертир зарезал сослуживца, который конвоировал его в Петербурге. Накануне россиянина задержали в Петрозаводске за самовольное оставление местной воинской части.

Дезертира снова задержали вскоре после происшествия. Его обвинили в убийстве человека из-за его служебной деятельности.

Напомним, в прошлом году на Херсонском направлении российские военные начали массово самовольно покидать части и пытаться сбежать в Крым.

Также Фокус писал о российском дезертире, который на тот момент уже 9 месяцев скрывался от властей и прятался в лесах.