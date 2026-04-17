У РФ другу добу шукають дезертира, який стріляв у поліцейських

Сергій Басилаєв утік із російської армії в Оренбурзьку область, а коли за ним прийшла поліція, він убив одного поліцейського і поранив ще трьох.

Видання Astra повідомляє, що дезертир пішов у гори і тепер до операції долучили екіпажі гелікоптерів і бронемашин із Росгвардії.

Як повідомляють місцеві ТГ-канали, у пошуках підозрюваного в убивстві поліцейського Сергія Басалаєва беруть участь не тільки частини МВС, а й росгвардійці. Основні сили зосереджені в районі села Білошапка Гайського округу, де Басалаєв, імовірно, кинув авто і зараз ховається в горах з автоматом.

Територія навколо оточена, на можливих шляхах відходу втікача виставлено додаткові пости. Місцевість патрулюють кінологи, з повітря спостереження за територією ведуть екіпажі вертольотів. В операції беруть участь силовики з усієї Оренбурзької області. Раніше надходила інформація, що в регіоні закрили для відвідувачів заказник "Губерлінські гори" — імовірно, Басалаєв може переховуватися там.

51-річний Басилаєв після того, як дезертирував із російської армії, переховувався. Його оголосили у федеральний розшук. А 16 квітня росіянин убив поліцейського і поранив ще трьох його товаришів по службі, які приїхали на затримання. Судячи з орієнтування, викладеного оренбурзькими пабліками, йдеться про 51-річного Сергія Басалаєва.

Як вдалося з'ясувати Astra, Басалаєва до 16 квітня розшукували за ч. 5 ст. 337 КК РФ ("Самовільне залишення частини або місця служби"), що побічно свідчить про його участь у війні в Україні. На це ж вказує і той факт, що 2023 року Басалаєв придбав сім-карту оператора "Фенікс", який на той момент забезпечував зв'язок тільки на території окупованих Росією українських територій.

Примітно, але 16 квітня ще один російський дезертир зарізав товариша по службі, який конвоював його в Петербурзі. Напередодні росіянина затримали в Петрозаводську за самовільне залишення місцевої військової частини.

Дезертира знову затримали невдовзі після події. Його звинуватили у вбивстві людини через його службову діяльність.

