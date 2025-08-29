Російський дезертир 9 місяців ховається в лісах і розповів, чому втік від війни

45-річний Володимир Бернгардт називає себе патріотом і раніше заявляв, що він "за СВО, але проти Путіна". У підсумку після того, як він побував на Донеччині й опинився в "ямі", Володимир дезертирував і переховується, виступаючи проти війни в Україні.

Related video

Інтерв'ю в російського дезертира взяли журналісти видання "Верстка", однак він також веде кілька каналів у соцмережах, які завів після того, як утік із російської армії.

Володимир Бернгардт розповів, що працював у МВС і ФСВП, зрештою став юрисконсультом. Також він був заступником отамана в районному козачому товаристві Кубанського козачого війська.

"Я завжди дотримувався патріотичних поглядів, але Путіна я активно критикував майже від самого початку його правління... Але початок СВО я прийняв і погодився з рішенням Путіна, тому що піддався пропаганді про те, як ми захищаємо своїх людей на Донбасі", — розповів він.

Володимир Бернгардт пішов у російську армію добровольцем і зрештою став дезертиром Фото: скриншот

У підсумку він провів на фронті два роки, працюючи на евакуації. Був у районі Мар'їнки, Георгіївки та Курахове. Бернгардт розповів, що спочатку у нього було шість санітарів, але до літа 2024 року він залишився один.

"Я витягав товаришів, ризикуючи власним життям у червоній зоні, — тобто на самому передку, де активно ведуться обстріли, бачив дуже багато крові і трупів. Кілька разів я сам відвозив померлих до моргу в Донецьку, де тіла в рефрижераторі лежать навалом у п'ять-шість шарів один на одному, а шматки частин тіла: голови, руки, ноги, розірвані в мотлох, — стоять у мішечках збоку", — розповів дезертир журналістам, зазначивши, що сам дістав поранення у квітні 2023 року.

Зрештою бачачи, "як багато Росія несе втрат", козак змінив свої погляди.

"Я замислювався: кого і від чого ми звільняємо? На місці Мар'їнки залишилося повністю зруйноване місто без жодної цілої будівлі. Я бачив, що міста і села ми звільняємо від будівель і від самих людей, які гинуть або евакуюються, залишивши назавжди свої будинки. Але ж найчастіше це звичайні українці, які все життя впахували, щоб побудувати або купити житло", — розповів чоловік.

Він зізнався, що його обурювала "безстрокова мобілізація, ставлення держави до своїх військових і те, що нас не відпускали навіть у відпустки". А також те, що в російській армії доводилося купувати все: від одягу та їжі до бензину і машин, які необхідні для евакуації. З літа 2023 року він почав публікувати антивоєнні пости в телеграм-каналі та на своєму ютуб-каналі з назвою "Щоденник козака": активно критикував путінський режим і Міноборони РФ.

За пів року Володимиру Бернгардту повідомили в штабі батальйону, що його "блогерську діяльність" помітили в Південному військовому окрузі та Міноборони РФ і наказали спочатку побити, а потім "обнулити".

"Як я дізнався потім, за мене заступився комбат: він мене дуже цінував за мою професійну роботу з евакуації поранених. Він попросив за мене перед командиром полку, а той — у Міноборони. І мене все ж таки не обнулили — тільки побили співробітники військової поліції", — розповів чоловік. У підсумку його кинули в яму. У його випадку це було приміщення приблизно чотири на п'ять метрів із наглухо забитими вікнами, де цілодобово стоїть цілковита темрява. Замість туалету в кутку стоїть звичайне відро, накрите шматком ДСП, жодних засобів гігієни там немає.

"Зі мною там перебувало ще двоє контрактників: їх посадили в яму за п'янку, нам видали одну півторалітрову пляшку води на трьох на добу. За добу погодували один раз, дали дві-три ложки гречаної каші, звареної без м'яса, без солі", — після цього Бернгардта знову побили і під погрозою вбивства змусили видалити всі канали, а також зажадали написати пояснювальну записку. У дивізії Володимира ніхто не підтримав.

За його словами, у російській армії всі бояться військової поліції або доносів один на одного. На початку 2024 року він дізнався, що його 22-річний син тяжко хворий. У відпустку його не відпускали, тож він пішов у самоволку і повернувся в Краснодар. А організувавши лікування, повернувся на війну. Він хотів звільнитися, але йому відмовили і повідомили, що після відпустки він буде не медиком, а піде в "м'ясний штурм", тому що бійці в їхній дивізії закінчилися. У підсумку Володимир Бернгардт 9 грудня 2024 року пішов у самоволку, в якій перебуває донині.

Оголошення про розшук Володимира Бернгардта Фото: Верстка

Він був виживальником з 2011 року, тож ще до повномасштабної війни з Україною наробив схронів у горах на кордоні з Грузією. Де й живе досі, змінюючи місце стоянки, коли поруч опиняються туристи.

Побут Володимира Бернгардта в горах Фото: Верстка

"Мене визнали таким, що самовільно залишив частину, порушили кримінальну справу і потім оголосили у федеральний розшук. До моїх родичів, сусідів і колишніх дружин по кілька разів приходили співробітники військової поліції", — розповів дезертир, який знову почав вести канали і "розповідати про війну в Україні".

"Я ухвалив рішення, що незалежно від того, де і як я житиму далі, ким працюватиму, я присвячу своє життя антивійськовій пропаганді та боротьбі з путінським режимом. Я хочу, щоб за моїм прикладом брали приклад інші військовослужбовці, щоб вони теж дезертирували і рятували свої життя", — заявив Володимир і повідомив, що шкодує тільки, що свого часу не емігрував із Росії.

Володимир Бернгардт 9 місяців переховується в лісах, будучи дезертиром Фото: скриншот

"Нас давно списали і забули. Те, що Росія своїх не кидає, — це лицемірна брехня... якщо мене вб'ють, то залишаться мої тексти, і мої діти зможуть пишатися батьком, а не соромитися — за те, що я виступав проти війни, а не множив кров", — резюмував колишній військовий, який втік із російської армії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що з 2022 року чисельність втрат особового складу Збройних сил РФ перевищила 1 млн осіб. У міру затягування конфлікту загальні втрати противника стрімко зростають.

Також дослідники з'ясували, як російські торговці людьми продають рабів у військові комісаріати для участі у війні проти України.