Российский дезертир 9 месяцев прячется в лесах и рассказал, почему сбежал от войны

45-летний Владимир Бернгардт называет себя патриотом и ранее заявлял, что он "за СВО, но против Путина". В итоге после того, как он побывал в Донецкой области и оказался в "яме", Владимир дезертировал и скрывается, выступая против войны в Украине.

Интервью у российского дезертира взяли журналисты издания "Верстка", однако он также ведет несколько каналов в соцсетях, которые завел после того, как сбежал из российской армии.

Владимир Бернгардт рассказал, что работал в МВД и ФСИН, в итоге стал юрисконсультом. Также он был заместителем атамана в районном казачьем обществе Кубанского казачьего войска.

"Я всегда придерживался патриотических взглядов, но Путина я активно критиковал почти с самого начала его правления… Но начало СВО я принял и согласился с решением Путина, потому что подвергся пропаганде о том, как мы защищаем своих людей на Донбассе", — рассказал он.

Владимир Бернгардт пошел в российскую армию добровольцем и в итоге стал дезертиром Фото: скриншот

В итоге он провел на фронте два года, работая на эвакуации. Был в районе Марьинки, Георгиевки и Курахова. Бернгардт рассказал, что сначала у него было шесть санитаров, но к лету 2024 года он остался один.

"Я вытаскивал товарищей, рискуя собственной жизнью в красной зоне, — то есть на самом передке, где активно ведутся обстрелы, видел очень много крови и трупов. Несколько раз я сам отвозил умерших в морг в Донецке, где тела в рефрижераторе лежат навалом в пять-шесть слоев друг на друге, а куски частей тела: головы, руки, ноги, разорванные в хлам, — стоят в мешочках сбоку", — рассказал дезертир журналистам, отметив, что сам получил ранение в апреле 2023 года.

В итоге видя, "как много Россия несет потерь", казак изменил свои взгляды.

"Я задумывался: кого и от чего мы освобождаем? На месте Марьинки остался полностью разрушенный город без единого целого здания. Я видел, что города и села мы освобождаем от зданий и от самих людей, которые погибают или эвакуируются, оставив навсегда свои дома. А ведь зачастую это обычные украинцы, которые всю жизнь впахивали, чтобы построить или купить жилье", — рассказал мужчина.

Он признался, что его возмущала "бессрочная мобилизация, отношением государства к своим военным и тем, что нас не отпускали даже в отпуска". А также то, что в российской армии приходилось покупать все: от одежды и еды до бензина и машин, которые необходимы для эвакуации. С лета 2023 года он начал публиковать антивоенные посты в телеграм-канале и на своем ютуб-канале с названием "Дневник казака": активно критиковал путинский режим и Минобороны РФ.

Через полгода Владимиру Бернгардту сообщили в штабе батальона, что его "блогерскую деятельность" заметили в Южном военном округе и Минобороны РФ и приказали сначала избить, а потом "обнулить".

"Как я узнал потом, за меня вступился комбат: он меня очень ценил за мою профессиональную работу по эвакуации раненых. Он попросил за меня перед командиром полка, а тот — в Минобороны. И меня все же не обнулили — только избили сотрудники военной полиции", — рассказал мужчина. В итоге его бросили в яму. В его случае это было помещение примерно четыре на пять метров с наглухо забитыми окнами, где круглые сутки стоит полнейшая темнота. Вместо туалета в углу стоит обычное ведро, накрытое куском ДСП, никаких средств гигиены там нет.

"Со мной там находилось еще два контрактника: их посадили в яму за пьянку, нам выдали одну полуторалитровую бутылку воды на троих на сутки. За сутки покормили один раз, дали две-три ложки гречневой каши, сваренной без мяса, без соли", — после Бернгардта снова избили и под угрозой убийства вынудили удалить все каналы, а также потребовали написать объяснительную. В дивизии Владимира никто не поддержал.

По его словам, в российской армии все боятся военной полиции или доносов друг на друга. В начале 2024 года он узнал, что его 22-летний сын тяжело болен. В отпуск его не отпускали, так что он ушел в самоволку и вернулся в Краснодар. А организовав лечение, вернулся на войну. Он хотел уволиться, но ему отказали и сообщили, что после отпуска он будет не медиком, а пойдет в "мясной штурм", потому что бойцы в их дивизии закончились. В итоге Владимир Бернгардт 9 декабря 2024 года ушел в самоволку, в которой находится по сей день.

Объявление о розыске Владимира Бернгардта Фото: Верстка

Он был выживальщиком с 2011 года, так что еще до полномасштабной войны с Украиной наделал схронов в горах на границе с Грузией. Где и живет до сих пор, меняя место стоянки, когда рядом оказываются туристы.

Быт Владимира Бернгардта в горах Фото: Верстка

"Меня признали самовольно оставившим часть, возбудили уголовное дело и потом объявили в федеральный розыск. К моим родственникам, соседям и бывшим женам по несколько раз приходили сотрудники военной полиции", — рассказал дезертир, который снова начал вести каналы и "рассказывать о войне в Украине".

"Я принял решение, что вне зависимости от того, где и как я буду жить дальше, кем буду работать, я посвящу свою жизнь антивоенной пропаганде и борьбе с путинским режимом. Я хочу, чтобы моему примеру следовали другие военнослужащие, чтобы они тоже дезертировали и спасали свои жизни", — заявил Владимир и сообщил, что жалеет только, что в свое время не эмигрировал из России.

Владимир Бернгардт 9 месяцев скрывается в лесах, будучи дезертиром Фото: скриншот

"Нас давно списали и забыли. То, что Россия своих не бросает, — это лицемерное вранье… если меня убьют, то останутся мои тексты, и мои дети смогут гордиться отцом, а не стыдиться — за то, что я выступал против войны, а не множил кровь", — резюмировал бывший военный, сбежавший из российской армии.

