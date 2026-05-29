В Британии на крыше нового дома с людьми взорвались и загорелись солнечные панели: что могло стать причиной (фото)

Солнечные панели внезапно взорвались и вспыхнули на крыше нового жилого дома стоимостью 600 тысяч фунтов стерлингов в британском городе Веллингборо, графство Нортгемптоншир. В это время внутри находилась семья.

Инцидент произошел на фоне сильной жары, которая охватила Британию в эти дни. Об этом пишет Daily Mail.

Событие произошло в понедельник, 25 мая, около 10:30 часов по местному времени. Уже в то время в городе была зафиксирована температура +22 градуса по Цельсию.

Все обошлось без пострадавших: рядом оказался работник пожарной службы, который в то время находился не на работе. Он увидел возгорание и спас трех взрослых и ребенка, находившихся внутри загоревшегося дома. После этого на место прибыли пять пожарных бригад, которые оперативно ликвидировали возгорание.

Последствия взрыва солнечных панелей на крыше жилого дома в Веллингборо Фото: SWNS

Как стало известно, семья не сразу поняла, что произошло. Дым заметил именно пожарный, благодаря которому людей и их двух домашних животных удалось вовремя эвакуировать. Всего в результате пожара были повреждены по меньшей мере четыре автомобиля, поскольку черепица упала с крыши на транспортные средства, которые были припаркованы рядом.

Почему могли взорваться солнечные панели

Когда появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как крыша мгновенно взрывается, один из очевидцев, что раньше такого не видел. Все произошло очень быстро.

Местные жители предполагают, что причиной такого случая могло произойти то, что солнечные панели перегрелись. От них почти ничего не осталось в итоге.

Пожарно-спасательная служба графства Нортгемптоншир сообщила, что, по результатам предварительного расследования, считается, что пожар возник случайно. В то же время там не исключают, что погода могла стать одним из факторов, который вызвал взрыв солнечных панелей.

Daily Mail пишет, что инцидент произошел в один из самых жарких дней мая за всю историю. Температура воздуха достигала +35 градусов по Цельсию.

Могут ли солнечные панели загореться на крыше

Эксперты издания Canar Solar рассказывали, что хотя солнечная энергия считается безопасной, она имеет малозаметную уязвимость. Причиной возгорания часто становится не дефект оборудования, а обычная тень, которая падает на панель.

Дело в том, что когда тень падает на какой-то из таких элементов, он перестаёт вырабатывать энергию. Однако поскольку ячейки соединены последовательно, соседние освещённые элементы продолжают генерировать ток, принудительно проталкивая его через неактивный участок. Тогда затенённый участок начинает вести себя как потребитель энергии и температура может быстро нагреваться, что и становится причиной воспламенения.

