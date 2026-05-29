У Британії на даху нового будинку з людьми вибухнули і загорілися сонячні панелі: що могло стати причиною (фото)

Сонячні панелі раптово вибухнули та спалахнули на даху новозведеного житлового будинку вартістю 600 тисяч фунтів стерлінгів у британському місті Веллінгборо, графство Нортгемптоншир. У цей час усередині перебувала сім'я.

Інцидент стався на тлі сильної спеки, яка охопила Британію у ці дні. Про це пише Daily Mail.

Подія сталася у понеділок, 25 травня, близько 10:30 години за місцевим часом. Вже на той час у місті було зафіксовано температуру +22 градуси за Цельсієм.

Все обійшлося без постраждалих: поруч опинився працівник пожежної служби, який у той час перебував не на роботі. Він побачив займання і врятував трьох дорослих та дитину, що перебували усередині будинку, який загорівся. Після цього на місце прибули п'ять пожежних бригад, які оперативно ліквідували займання.

Наслідки вибуху сонячних панелей на даху житлового будинку у Веллінгборо Фото: SWNS

Як стало відомо, сім'я не одразу зрозуміла, що сталося. Дим помітив саме пожежник, завдяки якому людей та їх двох домашніх тварин вдалося вчасно евакуювати. Загалом у результаті пожежі було пошкоджено щонайменше чотири автомобілі, оскільки черепиця впала з даху на транспортні засоби, які були припарковані поруч.

Чому могли вибухнути сонячні панелі

Коли з'явилися кадри з камер відеоспостереження, на яких видно, як дах миттєво вибухає, один із очевидців, що раніше такого не бачив. Все сталося дуже швидко.

Місцеві мешканці припускають, що причиною такого випадку могло статися те, що сонячні панелі перегрілися. Від них майже нічого не залишилося у підсумку.

Пожежно-рятувальна служба графства Нортгемптоншир натомість повідомила, що, за результатами попереднього розслідування, вважається, що пожежа виникла випадково. Водночас там не виключають, що погода могла стати одним із чинників, який спричинив вибух сонячних панелей.

Daily Mail пише, що інцидент стався в один із найспекотніших днів травня за всю історію. Температура повітря сягала +35 градусів за Цельсієм.

Чи можуть сонячні панелі загорітися на даху

Експерти видання Canar Solar розповідали, що хоча сонячна енергія вважається безпечною, вона має малопомітну вразливість. Причиною займання часто стає не дефект обладнання, а звичайна тінь, яка падає на панель.

Річ у тому, що коли тінь падає на якийсь із таких елементів, він перестає виробляти енергію. Проте оскільки комірки з'єднані послідовно, сусідні освітлені елементи продовжують генерувати струм, примусово проштовхуючи його через неактивну ділянку. Тоді затінена ділянка починає поводитися як споживач енергії і температура може швидко нагріватися, що й стає причиною займання.

