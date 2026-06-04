Туннель между Чукоткой и Аляской: в РФ хотят завтра подписать соглашение с США

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев заявил, что РФ и США подпишут соглашение о продолжении проектирования тоннеля между Чукоткой и Аляской.

"У нас будет новость завтра — мы подписываем соглашение о том, что продолжаем проектирование тоннеля", — заявил Дмитриев на Петербургском экономическом форуме.

Проект, получивший название "Межконтинентальный тоннель", предусматривает строительство подводного перехода под Беринговым проливом. Ориентировочная протяженность тоннеля – порядка 98–112 км.

Дмитриев заявил, что туннель якобы будет в Беринговом проливе Фото: Science Advances

Дмитриев также заявил, что это будет не просто тоннель, а "физический мост дружбы и взаимовыгодного партнерства, который объединит экономики двух стран", – заявил он.

Предложение построить тоннель Кирилл Дмитриев озвучил 16 октября. По его словам, затраты составят как минимум 8 миллиардов долларов, но это только если поможет компания Илона Маска The Boring Company. Так тоннель обойдется в 65 миллиардов долларов.

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"Представьте, что вы соединяете США и Россию, Америку и Афроевразию туннелем Путина–Трампа – 70-мильным мостом, символизирующим единство", – мечтал Дмитриев.

По его мнению, такой проект США и России открывает путь для совместной разработки ресурсов, стимулирует экономику и создает дополнительные рабочие места.

"Пришло время сделать больше и впервые в истории человечества соединить континенты. Пришло время соединить Россию и США", – подытожил он.

Кроме того, Дмитриев упомянул концепцию "Моста мира Кеннеди-Хрущева" времен холодной войны и показал эскизы этого предлагаемого маршрута.

Автор проекта Виктор Разбегин ранее говорил, что строительство тоннеля под Беринговым проливом займет до 12 лет. И его строительство рассматривали еще с 1990-х.

Российский пограничник позирует на фоне США Фото: Соцсети

Наиболее вероятный проект предполагает прокладку двух транспортных и одного сервисного подземных коридоров. Каждый из них будет состоять из трех частей: небольшого (в 4,5 километра) между островом Ратманова и островом Крузенштерна и больших, соединяющих эти участки суши с материками. Суммарная длина тоннелей составит от 98 до 112 километров.

От Маска и Трампа пока не поступало никаких комментариев.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как живет самый пограничный остров США с пляжей которого видно Россию.

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