Тунель між Чукоткою та Аляскою: у РФ хочуть завтра підписати угоду зі США

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що РФ і США підпишуть угоду про продовження проектування тунелю між Чукоткою та Аляскою.

"У нас буде новина завтра — ми підписуємо угоду про те, що продовжуємо проєктування тунелю", — заявив Дмитрієв на Петербурзькому економічному форумі.

Проєкт, що отримав назву "Міжконтинентальний тунель", передбачає будівництво підводного переходу під Беринговою протокою. Орієнтовна протяжність тунелю — близько 98-112 км.

Дмитрієв заявив, що тунель нібито буде в Беринговій протоці Фото: Science Advances

Дмитрієв також заявив, що це буде не просто тунель, а "фізичний міст дружби і взаємовигідного партнерства, який об'єднає економіки двох країн", — заявив він.

Пропозицію побудувати тунель Кирило Дмитрієв озвучив 16 жовтня. За його словами, витрати складуть щонайменше 8 мільярдів доларів, але це тільки якщо допоможе компанія Ілона Маска The Boring Company. Так тунель обійдеться в 65 мільярдів доларів.

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"Уявіть, що ви з'єднуєте США і Росію, Америку і Афроєвразію тунелем Путіна-Трампа — 70-мильним мостом, що символізує єдність", — мріяв Дмитрієв.

На його думку, такий проєкт США і Росії відкриває шлях для спільного розроблення ресурсів, стимулює економіку і створює додаткові робочі місця.

"Прийшов час зробити більше і вперше в історії людства з'єднати континенти. Настав час з'єднати Росію і США", — підсумував він.

Крім того, Дмитрієв згадав концепцію "Мосту миру Кеннеді-Хрущова" часів холодної війни і показав ескізи цього пропонованого маршруту.

Автор проєкту Віктор Разбєгін раніше говорив, що будівництво тунелю під Беринговою протокою займе до 12 років. І його будівництво розглядали ще з 1990-х.

Російський прикордонник позує на тлі США Фото: Соцсети

Найімовірніший проєкт передбачає прокладання двох транспортних і одного сервісного підземних коридорів. Кожен із них складатиметься з трьох частин: невеликої (у 4,5 кілометра) між островом Ратманова та островом Крузенштерна і більших, що з'єднують ці ділянки суші з материками. Сумарна довжина тунелів становитиме від 98 до 112 кілометрів.

Від Маска і Трампа поки не надходило жодних коментарів.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як живе найбільш прикордонний острів США, з пляжів якого видно Росію.

Також ми розповідали, про те, як Аляска змінила власника і була продана США.