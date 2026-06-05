"Денацификатор" Путин дал на ПМЭФ слово ультраправой депутатке из Румынии

Депутатка Европарламента от Румынии и глава местной ультраправой партии S.O.S. Romania Диана Шошоакэ ранее заявила, что "переломает ноги" украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Европарламент снял с Дианы Шошоакэ иммунитет. Генпрокуратура Румынии ведет против нее расследования по статьям об отрицании Холокоста, антисемитизме и публичном пропагандистском культе лиц, осужденных за военные преступления, геноцид и нацизм. Но на пленарном заседании Петербургского экономического форума с участием Владимира Путина Шошоакэ вручили микрофон, сообщает издание "Важные истории".

Шошоакэ не стала задавать вопросы, а принялась хвалить Путина и критиковать Евросоюз.

Диана Шошоакэ заверила, что народ Румынии не ненавидит Путина. Она также высказалась против поставок оружия Украине и похвасталась, что в 2023 году якобы "выгнала" Владимира Зеленского из парламента Румынии.

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Шошоакэ сфотографировалась на ПМЭФ с Марией Захаровой Фото: Соцсети

Тогда выступление президента Украины в парламенте действительно отменили, но из-за того, что депутатка грозилась "устроить шоу".

Шошоакэ заявила, что восхищается Путиным и россиянами и сообщила, что Румыния "управляется из Брюсселя".

Она поздравила Путина "со всем, чего вам удалось добиться", выразила надежду, что "это будет уроком для Европейского Союза", и пожелала отставки главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Диана Шошоакэ — что известно

Шошоакэ — лидер ультранационалистической партии S.O.S. Romania, которая выступает за аннексию некоторых территорий Украины и Молдовы: части Черновицкой области, Бессарабии и острова Змеиный.

Она также известна своей антисемитской риторикой. В 2024 году, в день солидарности и дружбы Румынии и Израиля, она заявила в парламенте, что "пока мы спасали более 400 000 евреев во время Второй мировой войны, иудео-большевики убили более 800 000 румын в коммунистических тюрьмах".

Во Второй мировой войне Румыния до 1944 года воевала на стороне Адольфа Гитлера. Страной тогда руководил фашистский диктатор Ион Антонеску.

На день дружбы с Израилей Шошоакэ также выкрикнула в парламенте лозунг "Да здравствует гвардия" в честь организации "Железная гвардия". Это фашистская военизированная структура, способствовавшая правому перевороту в Румынии в межвоенный период и сотрудничавшая с СС. Во время погромов в Бухаресте гвардейцы убивали местных евреев, подвешивая их на крюках скотобойни.

За антисемитские высказывания депутатку исключали из президентской гонки в 2023 и 2024 году.

Диана Шошоакэ знаменита своими выходками и шокирующими заявлениями Фото: Соцсети

Также она выступает за выход Румынии из ЕС, против вакцинации, а в 2023 году Шошоакэ обвинила США в том, что они якобы вызвали землетрясение в Турции и Сирии, применив сейсмическое оружие.

25 марта 2023 года ее занесли на украинский сайт "Миротворец", назвав депутатку лицом, представляющим угрозу национальной безопасности Украины.

А в 2021 году итальянский телеканал Rai 1 обвинил Диану Шошоакэ в попытке похищения журналистки Лючии Гораччи, которая брала у нее интервью о пандемии. Журналистку не выпускали из кабинета Шошоакэ, которая обвинила ее в попытке похищения документов. В итоге Гораччи арестовали и отпустили только после скандала и вмешательства посольства Италии в Румынии.

Напомним, ранее Фокус уже писал о Диане Шошоакэ и ее шокирующем поведении. Она также неоднократно бывала в Москве.

Также Шошоакэ обвиняла Киев в дискриминации румын. Румынская депутатка заявила, что население ее страны обеднело из-за западной поддержки Украины.