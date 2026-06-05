"Денацифікатор" Путін дав на ПМЕФ слово ультраправій депутатці з Румунії

Депутатка Європарламенту від Румунії та голова місцевої ультраправої партії S.O.S. Romania Діана Шошоаке раніше заявила, що "переламає ноги" українському президенту Володимиру Зеленському.

Європарламент зняв з Діани Шошоаке імунітет. Генпрокуратура Румунії веде проти неї розслідування за статтями про заперечення Голокосту, антисемітизм і публічний пропагандистський культ осіб, засуджених за військові злочини, геноцид і нацизм. Але на пленарному засіданні Петербурзького економічного форуму за участю Володимира Путіна Шошоаке вручили мікрофон, повідомляє видання "Важные истории".

Шошоаке не стала ставити запитання, а почала хвалити Путіна і критикувати Євросоюз.

Діана Шошоаке запевнила, що народ Румунії не ненавидить Путіна. Вона також висловилася проти постачань зброї Україні та похвалилася, що 2023 року нібито "вигнала" Володимира Зеленського з парламенту Румунії.

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Шошоаке сфотографувалася на ПМЕФ із Марією Захаровою Фото: Соцсети

Тоді виступ президента України в парламенті дійсно скасували, але через те, що депутатка погрожувала "влаштувати шоу".

Шошоаке заявила, що захоплюється Путіним і росіянами, і повідомила, що Румунія "управляється з Брюсселя".

Вона привітала Путіна "з усім, чого вам вдалося домогтися", висловила надію, що "це буде уроком для Європейського Союзу", і побажала відставки главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Діана Шошоаке — що відомо

Шошоаке — лідер ультранаціоналістичної партії S.O.S. Romania, яка виступає за анексію деяких територій України та Молдови: частини Чернівецької області, Бессарабії та острова Зміїний.

Вона також відома своєю антисемітською риторикою. У 2024 році, у день солідарності та дружби Румунії та Ізраїлю, вона заявила в парламенті, що "поки ми рятували понад 400 000 євреїв під час Другої світової війни, іудео-більшовики вбили понад 800 000 румунів у комуністичних в'язницях".

У Другій світовій війні Румунія до 1944 року воювала на боці Адольфа Гітлера. Країною тоді керував фашистський диктатор Іон Антонеску.

На день дружби з Ізраїлем Шошоаке також викрикнула в парламенті гасло "Хай живе гвардія" на честь організації "Залізна гвардія". Це фашистська воєнізована структура, яка сприяла правому перевороту в Румунії в міжвоєнний період і співпрацювала з СС. Під час погромів у Бухаресті гвардійці вбивали місцевих євреїв, підвішуючи їх на гаках бойні.

За антисемітські висловлювання депутатку виключали з президентських перегонів у 2023 і 2024 році.

Діана Шошоаке знаменита своїми витівками і шокуючими заявами Фото: Соцсети

Також вона виступає за вихід Румунії з ЄС, проти вакцинації, а 2023 року Шошоаке звинуватила США в тому, що вони нібито спричинили землетрус у Туреччині та Сирії, застосувавши сейсмічну зброю.

25 березня 2023 року її занесли на український сайт "Миротворець", назвавши депутатку особою, яка становить загрозу національній безпеці України.

А 2021 року італійський телеканал Rai 1 звинуватив Діану Шошоаке у спробі викрадення журналістки Лючії Гораччі, яка брала в неї інтерв'ю про пандемію. Журналістку не випускали з кабінету Шошоаке, яка звинуватила її у спробі викрадення документів. Зрештою Гораччі заарештували і відпустили тільки після скандалу і втручання посольства Італії в Румунії.

Нагадаємо, раніше Фокус уже писав про Діану Шошоаке та її шокуючу поведінку. Вона також неодноразово бувала в Москві.

Також Шошоаке звинувачувала Київ у дискримінації румунів. Румунська депутатка заявила, що населення її країни збідніло через західну підтримку України.