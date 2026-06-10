Белфаст в огне: начались антимигрантские протесты после попытки суданца отрезать голову местному

Сотни протестующих в масках вышли на улицы в ответ на арест мигранта из Судана по обвинению в жестоком нападении с ножом. "Просителю убежища" было предоставлено бессрочное разрешение на проживание.

Протестующие подожгли дома, автомобили и автобусы. 30-летнему суданцу было предъявлено обвинение в покушении на убийство, и сегодня он предстанет перед судом. Он прибыл в Великобританию на автобусе из Дублина в Белфаст, доехав до Ирландии из Франции после отъезда из Судана. Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил уже осудила "откровенный бандитизм", заявив, что "группы мужчин в масках, поджигающие дома — это отвратительная трусость", пишет Daily Mail.

Антимигрантские протесты продолжаются в Белфасте

Беспорядки стали прямой реакцией на попытку мигранта из Судана убить местного жителя. Он напал на него с ножом, прижал его к земле и пытался отрезать ему голову прямо посреди улицы. Жертву отбили случайные прохожие. Один из них, Мэтт МакКирнан рассказал, что избил суданца клюшкой для керлинга своего сына.

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Жертвой оказался Стивен Огилви, мужчина в возрасте около 40 лет, который сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. По имеющейся информации, он проживал в том же многоквартирном доме, что и подозреваемый.

Нападение было зафиксировано камерой наблюдения и видеозапись разошлась по соцсетям. Пользователей особо возмутило отсутствие проверок мигрантов, въезжающих в Великобританию.

В итоге все это привело к масштабному протесту, который был направлен именно на мигрантов. И протестующие действовали по расовому признаку: около 100 мужчин в масках шли по улице, выламывая двери и разбивая окна, заявляя, что они "изгоняют иностранцев".

Также сообщалось, что группы местных жителей установили контрольно-пропускные пункты и проверяли проезжающие автомобили на наличие иностранных граждан.

Полицейские машины также подверглись нападениям: вандалы забрасывали их кирпичами, поджигали и забирались на крыши.

Протесты вспыхнули после попытки суданца убить местного мужчину

Антииммигрантские протесты также прошли в нескольких других городах Великобритании, включая Лондон, Глазго и Саутгемптон.

Заместитель начальника полиции Северной Ирландии Райан Хендерсон попытался подавить "отдельные очаги беспорядков", призывал сохранять спокойствие, а полиция Северной Ирландии также издала приказ о разгоне протестующих и предупредила их, что для обеспечения общественной безопасности может быть применена сила.

Мишель О'Нил резко отреагировала на эти беспорядки, заявив: "Это не имеет никакого отношения к обществу. Это откровенный бандитизм".

"Нападение в северном Белфасте было чудовищным и неправильным. Но есть опасные попытки использовать это в своих целях, чтобы преследовать и атаковать невинных людей, которые просто пытаются жить, работать и воспитывать здесь свои семьи", - заявила первый министр, отметив, что расизм, запугивание и насилие недопустимы, где бы они ни происходили.

Но в итоге протесты вскрыли важную проблему с "дырявой" границей между Республикой Ирландия и Северной Ирландией в соответствии с давней договоренностью, согласно которой паспортный контроль не проводится.

Власти сообщили, что суданец сел на автобус из Дублина в Белфаст и немедленно подал заявление на предоставление убежища. Несколько месяцев спустя Министерство внутренних дел выдало ему пятилетнюю визу беженца.

Теперь в Белфасте призывают пересмотреть меры безопасности на границе, введенных в рамках так называемой Единой зоны передвижения (Common Travel Zone, CTA), которая охватывает Великобританию, Северную Ирландию и другие территории.

В Белфасте протестующие поджигали машины и дома

Ранее, после неоднократных вопросов о миграционном статусе подозреваемого, начальник полиции Северной Ирландии Джон Бутчер подтвердил, что мигрант прибыл из Судана в Париж, затем в Дублин, а оттуда на автобусе в Великобританию в феврале 2023 года.

Также власти признали, что проверки зачастую не проводились вообще и любой прибывший в Республику Ирландия может оказаться в Лондоне, Манчестере или где угодно в течение одного-двух дней.

Примечательно, что на протесты уже отреагировал миллиардер Илон Маск, который призвал людей выйти на улицы Великобритании и принять участие в демонстрациях.

Напомним, глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко сообщала, что страны Евросоюза пытаются удерживать количество украинцев на текущем уровне и присылают многочисленные запросы относительно возможного возвращения беженцев в Украину.

Фокус также сообщал, что один работник — трудовой мигрант в Украине может стоить бизнесу до 120 тыс. грн. Такую сумму называла исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова.