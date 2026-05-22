Сокращают льготы: в ЕС обсуждают возвращение беженцев в Украину, — ГМС

Страны ЕС проводят политику стабилизации количества граждан Украины на своем уровне. В частности, подают большое количество запросов по возвращению украинских беженцев в страну.

Об этом сообщила председатель Государственной миграционной службы Наталья Науменко в интервью изданию"Главком".

По ее словам, сейчас в европейских странах активно обсуждаю то, как они будут возвращать граждан Украины.

"Ирландия отменяет доступное жилье для украинцев, какие-то страны сокращают социальные выплаты, кто-то прекращает принимать заявления на временную защиту... Поехать из Германии, которая вводит определенные ограничения, в Чехию уже не получится. Потому что если Чехия видит, что гражданин Украины имел временную защиту в Германии, то она уже свою временную защиту не предоставит. Таким образом европейские страны проводят определенную политику не то чтобы выталкивания, но стабилизации граждан Украины на своем уровне", — сообщила руководительница ГТСУ.

Відео дня

Чиновница рассказала, что сегодня активно направляются запросы подаются по процедуре реадмиссии — соглашения между странами по возвращению граждан без законных оснований для пребывания.

"Мы видим заинтересованность европейских стран в увеличении количества возвратов наших граждан по процедуре реадмиссии. У нас достаточно много запросов от европейских стран (Польша, Чехия, Германия) о возвращении наших граждан — и мужчин, и женщин — в Украину. В этом плане мы уже наблюдаем серьезную динамику", — сообщила Науменко.

Украинцы за границей: что известно

Напомним, что Украина стала страной с самым высоким чистым миграционным приростом в мире в 2025 году. За год показатель вырос на 4,4% населения, что связывают с возвращением украинских беженцев. Об этом говорится в данных Всемирного банка и ООН.

Ранее в Евросоюзе заявили, что после марта 2027 года могут пересмотреть правила временной защиты для украинцев. Среди вариантов, которые обсуждают в ЕС, — возможные ограничения для мужчин призывного возраста и новоприбывших беженцев, однако окончательного решения пока нет.