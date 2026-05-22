Скорочують пільги: у ЄС обговорюють повернення біженців в Україну, — ДМС

Країни ЄС проводять політику стабілізації кількості громадян України на своєму рівні. Зокрема, подають велику кількість запитів щодо повернення українських біженців в країну.

Про це повідомила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко в інтерв’ю виданню "Главком".

За її словами, зараз в європейських країнах активно обговорюю те, як вони будуть повертати громадян України.

"Ірландія скасовує доступне житло для українців, якісь країни скорочують соціальні виплати, хтось припиняє приймати заяви на тимчасовий захист… Поїхати з Німеччини, яка запроваджує певні обмеження, до Чехії вже не вийде. Бо якщо Чехія бачить, що громадянин України мав тимчасовий захист в Німеччині, то вона вже свій тимчасовий захист не надасть. Таким чином європейські країни проводять певну політику не те щоб виштовхування, але стабілізації громадян України на своєму рівні", — поінформувала очільниця ДМСУ.

Чиновниця розповіла, що сьогодні активно надсилаються запити подаються за процедурою реадмісії – угоди між країнами щодо повернення громадян без законних підстав для перебування.

"Ми бачимо зацікавленість європейських країн у збільшенні кількості повернень наших громадян щодо процедури реадмісії. У нас досить багато запитів від європейських країн (Польща, Чехія, Німеччина) про повернення наших громадян – і чоловіків, і жінок – в Україну. У цьому плані ми вже спостерігаємо серйозну динаміку", – повідомила Науменко.

Українці за кордоном: що відомо

Нагадаємо, що Україна стала країною з найвищим чистим міграційним приростом у світі у 2025 році. За рік показник зріс на 4,4% населення, що пов’язують із поверненням українських біженців. Про це йдеться у даних Світового банку та ООН.

Раніше в Євросоюзі заявили, що після березня 2027 року можуть переглянути правила тимчасового захисту для українців. Серед варіантів, які обговорюють у ЄС, — можливі обмеження для чоловіків призовного віку та новоприбулих біженців, однак остаточного рішення поки немає.