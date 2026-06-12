Новым министром обороны Великобритании стал Дэн Джарвис: что о нем известно

11 июня в Великобритании новым министром обороны страны был избран Дэн Джарвис. Он был назначен на эту должность вместо Джона Хили, который подал в отставку из-за споров вокруг оборонного бюджета Великобритании.

Об этом назначении объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Об этом сообщило издание Sky News.

"Я рад назначить Дэна Джарвиса министром обороны в то время, когда мы укрепляем наши вооруженные силы и противостоим растущим угрозам, стоящим перед нашей страной", — заявил Стармер.

Он также добавил, что нынешнее лейбористское правительство "обеспечивает самый устойчивый рост расходов на оборону со времён холодной войны". Стармер пообещал предоставить британским вооружённым силам возможности, необходимые для надлежащей защиты страны.

Что известно о новом министре обороны Великобритании

Дэн Джарвис — депутат от округа Северный Барнсли с 2011 года. В течение четырёх лет, с 2018 по 2022 год, он занимал должность мэра Южного Йоркшира.

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После прихода к власти Лейбористской партии в 2024 году Джарвис занимал должность министра по вопросам безопасности в Министерстве внутренних дел и продолжает занимать её по сей день.

Что касается военного опыта, то известно, что Джарвис служил офицером в парашютном полку с 1997 по 2011 год. В те годы он проходил службу в Косово, Сьерра-Леоне, Ираке и Афганистане.

В ходе своей парламентской деятельности Джарвис участвовал в разработке ряда политических инициатив, связанных с обороной, международной политикой, социальными вопросами и государственными программами.

Напомним, днём 11 июня министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку, заявив, что Стармер не обеспечил ресурсы, необходимые для защиты страны в условиях растущих угроз безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Стармеру направить средства, полученные российским олигархом Абрамовичем от продажи "Челси", на приобретение средств ПВО для Украины.