Призвал ускорить поставки ПВО Украине: министр обороны Британии подал в отставку — какая причина
Министр обороны Великобритании Джон Гили подал в отставку из-за спора с правительством о финансировании обороны. Он заявил, что премьер-министр Кир Стармер не обеспечил ресурсы, необходимые для защиты страны в условиях роста угроз безопасности.
Соответствующее заявление он обнародовал в соцсети X.
Ранее британский министр неоднократно выступал за усиление поддержки Украины, в частности за ускорение поставок систем противовоздушной обороны после массированных российских атак.
Гили напомнил, что после прихода к власти правительство заказало стратегический оборонный обзор, который предусматривал десятилетний план модернизации Вооруженных сил, укрепление союзов и инвестиции в новые военные технологии. Для его реализации был подготовлен План оборонных инвестиций, однако правительство так и не согласовало необходимый уровень финансирования.
"Вы не смогли, а Министерство финансов не захотело, обеспечить ресурсы, в которых нуждается страна для защиты в этот период растущих угроз", — написал Гили в обращении к Стармеру.
Министр отметил, что предложенное финансирование существенно не соответствует потребностям обороны. По его словам, это заставило бы его принимать решения, которые снижают боеготовность армии, повышают риски для военных во время операций и могут сделать страну менее безопасной.
Гили также сослался на недавнее заявление самого Стармера о том, что Россия, по оценкам разведки Великобритании и союзников по НАТО, может быть готова к нападению на Альянс уже к 2030 году.
"У меня не осталось другого выбора, кроме как подать в отставку с должности министра обороны", — заявил он.
По данным Reuters, Министерство обороны и Министерство финансов Великобритании несколько месяцев не могли прийти к согласию относительно увеличения военных расходов. Из-за этого задерживается публикация Плана оборонных инвестиций, который должен был определить финансирование военной техники и подготовку армии к состоянию полной боевой готовности.
Агентство отмечает, что отставка Гили стала серьезным ударом для правительства Стармера, которое уже столкнулось с кадровыми потерями и внутрипартийной борьбой. Она также обострила дискуссию о том, как Великобритания должна увеличивать оборонные расходы в условиях бюджетных ограничений и роста угроз для безопасности Европы.
Напомним, что послы Франции, Великобритании и Германии встретились с представителями МИД РФ. Российская сторона заявила, что объяснила дипломатам свою позицию относительно войны в Украине и раскритиковала поддержку Киева со стороны западных стран.
Также Великобритания, Франция и Германия вместе с Украиной работают над новым планом мирных переговоров с Россией. Европейские союзники считают, что ситуация на фронте и растущие проблемы Кремля могут создать условия для привлечения Владимира Путина к диалогу о завершении войны.