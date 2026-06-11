Послы Франции, Великобритании и Германии встретились с МИД РФ: о чем говорили

Встреча состоялась по просьбе послов, как ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Говорил с ними замминистра иностранных дел. И "разъяснил" позицию по Украине, назвав политику их стран "деструктивной".

Встреча продлилась около часа. Послы пока не комментировали беседу, но официально МИД РФ уже рассказал о чем говорили, сообщил ТАСС.

"Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной "коалиции желающих", — сказано в сообщении.

Заявление МИД РФ после встречи с послами Фото: сайт МИД РФ

Также заявляется, что послам "разъяснили" принципиальные подходы российской стороны к поиску "политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин".

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Ранее стало известно, что ЕС готовится к переговорам с РФ об Украине и уже выставил свои условия для мира.

Великобритания, Франция и Германия считают, что инициатива в войне сместилась в сторону Украины, что открывает возможности для переговоров, которые выйдут за рамки условий, достигнутых после саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в прошлом году.

Лидеры так называемых стран "Е3" хотят, чтобы Россия согласилась на немедленное прекращение огня на нынешней линии фронта в качестве "отправной точки для переговоров", а также на надежные гарантии безопасности для Украины, включая развертывание многонациональных сил. Они изложили эти предложения в совместном заявлении с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Лондоне 7 июня.

"Мы усиливаем давление на Россию", — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц парламентариям в Берлине 11 июня. И отметил, что Великобритания, Франция и Германия поддерживают усилия по достижению мирного решения, которое положит конец агрессивной войне России.

"Прочный мир может быть достигнут только путем переговоров с участием Украины, России, США и Европы. Другого пути нет", — подчеркнул Мерц.

Владимир Путин ранее отказывался от прекращения огня для проведения мирных переговоров, утверждая, что это позволит Киеву перевооружиться и укрепить оборону, и отвергал присутствие европейских войск в Украине. Он хочет, чтобы Украина уступила Донецкую область, даже те территории, которые российским войскам не удалось отвоевать в ходе боевых действий с 2014 года в рамках какого-либо мирного соглашения, что Киев исключил.

Критики идеи взаимодействия с Россией в настоящее время, в том числе некоторые официальные лица из стран "E3", говорят, что в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

Страны "Е3" видят возможность выделить Европе более значительную роль в переговорах, так как переговоры возглавляемые США зашли в тупик, пока Вашингтон занят войной в Иране.

Но европейские лидеры хотят получить одобрение Трампа на свои предложения, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее сесть за стол переговоров уже в июле.

Напомним, 8 июня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланцами президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Разговор был "очень позитивным".

Также Фокус писал, почему эксперты считают, что лето 2026 года может стать переломным периодом в войне в Украине. А европейские лидеры все чаще говорят о новом дипломатическом шансе и "окне возможностей" для переговоров.