Лето надежд, осень решений: когда Украина и Россия могут вернуться к реальным переговорам

Лето 2026 года может стать переломным периодом в войне в Украине. Европейские лидеры все чаще говорят о новом дипломатическом шансе и возможном "окне возможностей" для переговоров, однако эксперты напоминают: одних громких заявлений и международных саммитов недостаточно для прекращения огня. Какие факторы способны приблизить мирный процесс и почему реальные шансы на переговоры многие аналитики связывают не с летом, а с осенью, разбирался Фокус.

Президент Эстонии Алар Карис во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что этим летом может открыться окно возможностей по завершению войны в Украине. В свою очередь Зеленский сообщил, что сегодня важно подготовиться к тем переговорам и решениям, которые он ожидает от саммитов на уровне ЕС, G7 и НАТО. Июнь-август в этом году могут определить очень многое.

Накануне визита в Эстонию Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером перед встречей с двумя другими лидерами — Эммануэлем Макроном (Франция) и Фридрихом Мерцем (Германия) в Великобритании на встрече "Е3 — Украина". Они пришли к общей позиции: необходимо активизировать дипломатические усилия после паузы, которая возникла в переговорах по достижению мира в Украине, и что Европа должна быть за столом переговоров с РФ. Лидеры стран ЕС и Зеленский даже обсудили условия, которые должны быть созданы для достижения справедливого и продолжительного мира.

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Собственно, в Таллине разговоры о мире продолжились, так ждать ли нам мира, как было анонсировано уже этим летом или же все останется на уровне разговоров?

Признаки "гоумира" отсутствуют

Как отмечает политолог Андрей Золотарев, политики заявляют о переговорах, чтобы успокоить людей. Реального прогресса нет, и пространство для компромиссов слишком мало. Дипломатические мосты сожжены, "ястребы" войны взяли верх. А, следовательно, всё останется на уровне заявлений.

"Мы видели ситуацию с визитом Абрамовича в Украину. Судя по всему, это по линии Арахамии и американцев. Возможно, шло обсуждение перемирия во время футбольного чемпионата — ведь для Трампа и американцев это важно. Но глобалисты пишут "письмо турецкому султану" в такой форме, которая лишена всякого уважения, и разговоры о возможности остановки войны обнуляются одновременно. Поэтому пока, к сожалению, если смотреть ленту новостей, всё движется в обратном направлении", — подчеркивает в комментарии Фокусу Золотарев.

А события последних дней, по словам политолога, совсем не располагают думать о мире: ликвидация начальника управления ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления) российской армии в Москве, удары по Чебоксарам, по нефтепереработке в Ленинградской области, по всей России, расширение, "мидл страйк", изоляция районов, попытка изолировать район боевых действий, изоляция Крыма.

"С другой стороны, Россия опять начинает движение на Капустином Яру, готовят очередной "Орешник". Ну, как-то миром тут не пахнет. Пока признаки "гоумира" (движения к миру) отсутствуют, дипломатические мосты сожжены. Да, людям надо давать надежду, конечно, как же без этого. Но как-то больше надежду дают иностранные лидеры, нежели собственные. Естественно, многие питают надежду, что вот-вот закончится война. Но пока это уже продолжается четвёртый год, и какого-то прогресса нет", — отмечает политолог.

По мнению эксперта, движение к мирному кейсу можно было начать с малых шагов: перемирие на время чемпионата, а потом дальше — это говорило бы о появлении хоть какого-то взаимопонимания, элементов доверия. Но из этих элементов доверия мы ничего не видим.

Окно возможностей может появиться осенью

Политолог Владимир Фесенко сообщил Фокусу, что не ожидает каких-то реальных мирных переговоров и договорённостей этим летом. Попытки могут быть, и они, скорее всего, будут. Но окно возможностей, по его прогнозам, откроется не раньше осени. Переговоры и саммиты — это одно, а мирные переговоры и окно возможностей для них — это другое. Это две вещи, которые опосредованно связаны, но не напрямую.

"Поэтому могу сказать, что саммиты, которые состоятся в ближайшее время, могут способствовать попыткам возобновить мирные переговоры. Над этим будут работать, для европейцев это в первую очередь важно. И на саммите G7, и на саммите ЕС в середине июня будут обсуждать участие Европы в мирных переговорах: кто именно, как, в каком формате и с какой повесткой. Это важно. Думаю, это и имели в виду лидеры стран Балтии, в частности премьер-министр Эстонии, когда говорили об окне возможностей. Но когда речь идёт о мирных переговорах с Россией — это другая история", — отметил политолог.

Он также подчеркнул, что летом могут быть попытки возобновить переговоры. Например, Виткофф и Кушнер, если им удастся договориться о завершении войны с Ираном, могут снова приехать в Москву и в Киев и попробовать возобновить эти переговоры. Европейцы тоже могут предложить России начать мирные переговоры или договориться с американцами о присоединении Европы к трёхстороннему формату. Такие вещи возможны. Но на данный момент, и это очень заметно, Россия — точнее, в первую очередь Путин — не готова к реальным мирным переговорам. Путин не собирается завершать войну. Его заявления на Петербургском форуме лишний раз это подтвердили.

"Чтобы начались реальные мирные переговоры и появилось то самое окно возможностей, нужно сочетание нескольких факторов. Прежде всего, военная ситуация должна развиваться не в пользу России. И такие предпосылки сейчас есть. Если нынешние тенденции на фронте сохранятся, если провалится российское летнее наступление, на которое Путин надеется, возможно, до него дойдёт, что Россия войну не выиграет. И нужно постепенно начинать мирные переговоры. Готов ли он будет — мы не знаем, но именно провал летнего наступления может быть очень важным фактором", — считает Фесенко.

Усиление наших ударов по российскому тылу играет всё большую роль, подчеркивает политолог. И это тоже может подтолкнуть Россию к переговорам, особенно если топливный кризис будет не только в Крыму, но и в других регионах России. Наконец, активизация дипломатии — в первую очередь со стороны американцев, ну и, возможно, европейцев. Если будет активная дипломатическая работа США и Европы, активное политическое и дипломатическое давление на Россию, чтобы она согласилась на переговоры о прекращении огня.

"И здесь ещё один важный момент: нужна смена логики переговоров. Если переговоры будут не о Донбассе, не о территориальном вопросе, который завёл их в тупик, а просто о прекращении огня — хотя бы поэтапном, — тогда появится перспектива. Тогда и откроется то самое окно возможностей", — считает политолог.

Но окно возможностей откроется не раньше осени. По словам Фесенко, осень связана с приближением выборов в Конгресс США. В России, что тоже важно, 20 сентября будут выборы в Госдуму. До этих выборов они будут избегать каких-то кардинальных решений: ни о завершении войны, ни даже о прекращении огня, ни о мобилизации. Потому что Путин будет определяться, что делать дальше. Ведь если летнее наступление провалится, тогда у него будет два варианта: либо начинать постепенные мирные переговоры, либо эскалация войны. А эскалация требует массовой мобилизации. Это очень рискованно и явно не понравится россиянам. В любом случае в Кремле будут определяться только после завершения выборной кампании в Госдуму, чтобы не создавать проблем для внутренней стабильности.

"Сочетание этих факторов говорит нам: конец сентября, октябрь, начало ноября — вот когда может появиться окно возможностей для реальных мирных переговоров, но не этим летом", — констатирует Фесенко.

Напомним, 8 июня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Разговор был "очень позитивным". Стороны обсудили, в частности, вопрос завершения российско-украинской войны.

Также Владимир Зеленский заявил, что достиг нужного результата после отправки открытого письма российскому лидеру Владимиру Путину. В то же время подробностей этого результата он не раскрыл.