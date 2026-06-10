Літо надій, осінь рішень: коли Україна і Росія можуть повернутися до реальних переговорів

Літо 2026 року може стати переломним періодом у війні в Україні. Європейські лідери дедалі частіше говорять про новий дипломатичний шанс і можливе "вікно можливостей" для перемовин, проте експерти нагадують: одних гучних заяв і міжнародних самітів недостатньо для припинення вогню. Які чинники здатні наблизити мирний процес і чому реальні шанси на переговори багато аналітиків пов'язують не з літом, а з осінню, розбирався Фокус.

Президент Естонії Алар Каріс під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським заявив, що цього літа може відкритися вікно можливостей щодо завершення війни в Україні. Своєю чергою Зеленський повідомив, що сьогодні важливо підготуватися до тих переговорів і рішень, які він очікує від самітів на рівні ЄС, G7 і НАТО. Червень-серпень цього року можуть визначити дуже багато чого.

Напередодні візиту до Естонії Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером перед зустріччю з двома іншими лідерами — Еммануелем Макроном (Франція) і Фрідріхом Мерцем (Німеччина) у Великій Британії на зустрічі "Е3 — Україна". Вони дійшли спільної позиції: необхідно активізувати дипломатичні зусилля після паузи, що виникла в переговорах щодо досягнення миру в Україні, і що Європа має бути за столом переговорів із РФ. Лідери країн ЄС і Зеленський навіть обговорили умови, які мають бути створені для досягнення справедливого і тривалого миру.

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Власне, у Таллінні розмови про мир продовжилися, то чи чекати нам миру, як було анонсовано вже цього літа, чи все залишиться на рівні розмов?

Ознаки "гоуміра" відсутні

Як зазначає політолог Андрій Золотарьов, політики заявляють про переговори, щоб заспокоїти людей. Реального прогресу немає, і простір для компромісів занадто малий. Дипломатичні мости спалено, "яструби" війни взяли гору. А, отже, все залишиться на рівні заяв.

"Ми бачили ситуацію з візитом Абрамовича в Україну. Судячи з усього, це по лінії Арахамії та американців. Можливо, йшло обговорення перемир'я під час футбольного чемпіонату — адже для Трампа й американців це важливо. Але глобалісти пишуть "лист до турецького султана" в такій формі, яка позбавлена будь-якої поваги, і розмови про можливість зупинення війни обнуляються одночасно. Тому поки що, на жаль, якщо дивитися стрічку новин, усе рухається у зворотному напрямку", — підкреслює в коментарі Фокусу Золотарьов.

А події останніх днів, за словами політолога, зовсім не спонукають думати про мир: ліквідація начальника управління ГРАУ (Головного ракетно-артилерійського управління) російської армії в Москві, удари по Чебоксарах, по нафтопереробці в Ленінградській області, по всій Росії, розширення, "мідл страйк", ізоляція районів, спроба ізолювати район бойових дій, ізоляція Криму.

"З іншого боку, Росія знову починає рух на Капустиному Яру, готують черговий "Ліщина". Ну, якось миром тут не пахне. Поки що ознаки "гоуміра" (руху до миру) відсутні, дипломатичні мости спалені. Так, людям треба давати надію, звичайно, як же без цього. Але якось більше надію дають іноземні лідери, ніж власні. Природно, багато хто плекає надію, що ось-ось закінчиться війна. Але поки це вже триває четвертий рік, і якогось прогресу немає", — зазначає політолог.

На думку експерта, рух до мирного кейсу можна було почати з малих кроків: перемир'я на час чемпіонату, а потім далі — це свідчило б про появу хоч якогось взаєморозуміння, елементів довіри. Але з цих елементів довіри ми нічого не бачимо.

Вікно можливостей може з'явитися восени

Політолог Володимир Фесенко повідомив Фокусу, що не очікує якихось реальних мирних переговорів і домовленостей цього літа. Спроби можуть бути, і вони, найімовірніше, будуть. Але вікно можливостей, за його прогнозами, відкриється не раніше осені. Переговори і саміти — це одне, а мирні переговори і вікно можливостей для них — це інше. Це дві речі, які опосередковано пов'язані, але не безпосередньо.

"Тому можу сказати, що саміти, які відбудуться найближчим часом, можуть сприяти спробам відновити мирні переговори. Над цим працюватимуть, для європейців це насамперед важливо. І на саміті G7, і на саміті ЄС у середині червня обговорюватимуть участь Європи в мирних переговорах: хто саме, як, у якому форматі та з яким порядком денним. Це важливо. Думаю, це і мали на увазі лідери країн Балтії, зокрема прем'єр-міністр Естонії, коли говорили про вікно можливостей. Але коли йдеться про мирні переговори з Росією — це інша історія", — зазначив політолог.

Він також підкреслив, що влітку можуть бути спроби відновити переговори. Наприклад, Віткофф і Кушнер, якщо їм вдасться домовитися про завершення війни з Іраном, можуть знову приїхати до Москви і до Києва і спробувати відновити ці переговори. Європейці теж можуть запропонувати Росії почати мирні переговори або домовитися з американцями про приєднання Європи до тристороннього формату. Такі речі можливі. Але наразі, і це дуже помітно, Росія — точніше, насамперед Путін — не готова до реальних мирних переговорів. Путін не збирається завершувати війну. Його заяви на Петербурзькому форумі зайвий раз це підтвердили.

"Щоб почалися реальні мирні переговори і з'явилося те саме вікно можливостей, потрібне поєднання кількох чинників. Перш за все, військова ситуація має розвиватися не на користь Росії. І такі передумови зараз є. Якщо нинішні тенденції на фронті збережуться, якщо провалиться російський літній наступ, на який Путін сподівається, можливо, до нього дійде, що Росія війну не виграє. І потрібно поступово починати мирні переговори. Чи готовий він буде — ми не знаємо, але саме провал літнього наступу може бути дуже важливим фактором", — вважає Фесенко.

Посилення наших ударів по російському тилу відіграє все більшу роль, підкреслює політолог. І це теж може підштовхнути Росію до переговорів, особливо якщо паливна криза буде не тільки в Криму, а й в інших регіонах Росії. Нарешті, активізація дипломатії — насамперед з боку американців, ну і, можливо, європейців. Якщо буде активна дипломатична робота США і Європи, активний політичний і дипломатичний тиск на Росію, щоб вона погодилася на переговори про припинення вогню.

"І тут ще один важливий момент: потрібна зміна логіки переговорів. Якщо переговори будуть не про Донбас, не про територіальне питання, яке завело їх у глухий кут, а просто про припинення вогню — хоча б поетапне, — тоді з'явиться перспектива. Тоді й відкриється те саме вікно можливостей", — вважає політолог.

Але вікно можливостей відкриється не раніше осені. За словами Фесенка, осінь пов'язана з наближенням виборів до Конгресу США. У Росії, що теж важливо, 20 вересня будуть вибори до Держдуми. До цих виборів вони уникатимуть якихось кардинальних рішень: ні про завершення війни, ні навіть про припинення вогню, ні про мобілізацію. Тому що Путін визначатиметься, що робити далі. Адже якщо літній наступ провалиться, тоді в нього буде два варіанти: або починати поступові мирні переговори, або ескалація війни. А ескалація вимагає масової мобілізації. Це дуже ризиковано і явно не сподобається росіянам. У будь-якому разі в Кремлі визначатимуться тільки після завершення виборчої кампанії до Держдуми, щоб не створювати проблем для внутрішньої стабільності.

"Поєднання цих факторів говорить нам: кінець вересня, жовтень, початок листопада — ось коли може з'явитися вікно можливостей для реальних мирних переговорів, але не цього літа", — констатує Фесенко.

Нагадаємо, 8 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Розмова була "дуже позитивною". Сторони обговорили, зокрема, питання завершення російсько-української війни.

Також Володимир Зеленський заявив, що досяг потрібного результату після надсилання відкритого листа російському лідеру Володимиру Путіну. Водночас подробиць цього результату він не розкрив.