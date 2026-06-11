Посли Франції, Великої Британії та Німеччини зустрілися з МЗС РФ: про що говорили

Зустріч відбулася на прохання послів, як раніше заявляв глава МЗС РФ Сергій Лавров. Говорив із ними заступник міністра закордонних справ. І "роз'яснив" позицію щодо України, назвавши політику їхніх країн "деструктивною".

Зустріч тривала близько години. Посли поки що не коментували бесіду, але офіційно МЗС РФ уже розповіло, про що говорили, повідомив ТАСС.

"Очільникам дипломатичних місій було викладено об'єктивні оцінки деструктивної політики керівництва їхніх країн щодо української кризи, яка спрямована на максимальне стимулювання київського режиму до продовження війни проти Росії від імені, коштом і за прямої допомоги західної "коаліції охочих", — ідеться в повідомленні.

Заява МЗС РФ після зустрічі з послами Фото: сайт МИД РФ

Також заявляється, що послам "роз'яснили" принципові підходи російської сторони до пошуку "політико-дипломатичного врегулювання конфлікту на основі усунення його першопричин".

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Раніше стало відомо, що ЄС готується до переговорів з РФ про Україну і вже виставив свої умови для миру.

Велика Британія, Франція і Німеччина вважають, що ініціатива у війні змістилася в бік України, що відкриває можливості для переговорів, які вийдуть за рамки умов, досягнутих після саміту Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці минулого року.

Лідери так званих країн "Е3" хочуть, щоб Росія погодилася на негайне припинення вогню на нинішній лінії фронту як на "відправну точку для переговорів", а також на надійні гарантії безпеки для України, включно з розгортанням багатонаціональних сил. Вони виклали ці пропозиції у спільній заяві з президентом України Володимиром Зеленським після переговорів у Лондоні 7 червня.

"Ми посилюємо тиск на Росію", — заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц парламентаріям у Берліні 11 червня. І зазначив, що Велика Британія, Франція та Німеччина підтримують зусилля з досягнення мирного рішення, яке покладе край агресивній війні Росії.

"Міцний мир може бути досягнутий тільки шляхом переговорів за участю України, Росії, США та Європи. Іншого шляху немає", — підкреслив Мерц.

Володимир Путін раніше відмовлявся від припинення вогню для проведення мирних переговорів, стверджуючи, що це дасть змогу Києву переозброїтися і зміцнити оборону, і відкидав присутність європейських військ в Україні. Він хоче, щоб Україна поступилася Донецькою областю, навіть тими територіями, які російським військам не вдалося відвоювати під час бойових дій із 2014 року в рамках будь-якої мирної угоди, що Київ виключив.

Критики ідеї взаємодії з Росією нині, зокрема деякі офіційні особи з країн "E3", кажуть, що найближчим часом ситуація навряд чи зміниться.

Країни "Е3" бачать можливість виділити Європі значнішу роль у переговорах, оскільки переговори, очолювані США, зайшли в глухий кут, поки Вашингтон зайнятий війною в Ірані.

Але європейські лідери хочуть отримати схвалення Трампа на свої пропозиції, щоб посилити тиск на Росію і змусити її сісти за стіл переговорів уже в липні.

Нагадаємо, 8 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Розмова була "дуже позитивною".

Також Фокус писав, чому експерти вважають, що літо 2026 року може стати переломним періодом у війні в Україні. А європейські лідери все частіше говорять про новий дипломатичний шанс і "вікно можливостей" для переговорів.